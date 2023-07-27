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Spor Geliş tarih belli oldu! Galatasaray’da Icardi müjdesi
Spor

Geliş tarih belli oldu! Galatasaray’da Icardi müjdesi

Yeniakit Publisher
2023-07-27 10:40:00 -
Geliş tarih belli oldu! Galatasaray’da Icardi müjdesi

Galatasaraylı taraftarların yolunu gözlediği Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Galatasaray'ın yolunu gözlediği Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi ve Wanda Nara, yarın saat 20.50’den sonra İstanbul’da olacak. Uçuş için resmi talep yapıldı.

L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi.

Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.
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Kaynak: Haber 7

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