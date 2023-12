Gelirinizden ne kadar para ödeniyor? Çalışanların stopaj vergisi böyle kesiliyor

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan birisi de maaşlarından yapılan kesintilerin oranı ve ne şekilde kesildiği,..Yasal bir düzenlemeye dayanan ve ücretlilerin ödediği bu vergi türünün mahiyetini bilmek de önem taşıyor.

Düzenli gelir elde eden kişi ve kurumların beyan etmesi gereken ve bu beyana bağlı olarak belirlenen vergiler mevcuttur. Muhasebe ve vergi konusunda sıklıkla karşılaşılan terimlerden bir tanesi olan stopaj, temelde kaynağında kesilen vergi türü anlamını taşır.

Maaştan kesinti nasıl oluyor?

Stopaj, temelde bir vergi ödeme yöntemidir. Stopaj vergisi, işverenler tarafından gelir veya kurumlar vergisinin yükümlülüğü altında bulunan kazançlara ilişkin vergi tutarının, ortada bulunan gelirin sahibine geçmeden yasa ile belirlenen oranlara uygun olarak kesilmesi ve işveren tarafından vergi dairesine tahsil edilmesi işlemidir.

Vergi dairesine yatırıyor

Bir işverenin çalışanına meslek hizmeti karşılığında ödeme yapacağı sırada tutar üzerinde belirli bir miktarda stopaj kesintisi uygulaması ve kesinti yapılan tutarı vergi dairesine yatırması gerekir. Bu durum sayesinde çalışanların gerçekleştirdiği mesleki hizmet karşılığı kazandığı tutar için vergi beyan etmesine ve ödeme yapmasına gerek kalmaz.

Hesaplama nasıl yapılıyor?

Stopaj vergisi ve hesaplamaları, her yıl güncel bir şekilde belirlenen oranlara bağlı olarak ve brüt ücret dikkate alınarak gerçekleştirilir. Stopaj vergisi hesaplamada kullanılan yöntem belirlenirken stopajın türü de göz önünde bulundurulur. Ücret ve kira stopajında uygulanan kesinti oranları birbirinden farklıdır. Bu nedenle yapılması düşünülen kesinti de orana bağlı olarak şekillenir. Kira stopajında uygulanması gereken kesinti oranı %20’dir. Bu doğrultuda brüt kira tutarının yüzde 20’si hesaplanarak stopaj kesintisine ulaşılabilir.

Ödeme zamanı var mı?

Stopaj ödemelerinin yapılacağı zaman aralıkları da her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenleniyor. Vergi mükellefleri ödemelerini her yılın başında belirlenen takvim doğrultusunda yapar. Bu hususta iş anlaşması gerçekleştiren mükellefler, ödemelerini üç ayda bir defa ya da her ay olacak şekilde gerçekleştirir. Aylık ödeme yapacak olan mükellefler ödemelerini ayın 26. gününe kadar, üç ayda bir ödeme yapacak kişiler ise üçüncü ayın ödeme gününe kadar stopaj ödemelerini yapmakla yükümlü.