Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ne zaman verilecek?

Son dakika haberine göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. Gelir vergisi ve vergilerin sürelerinin uzatılmasından sonra Gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilecek? Vergi ödemeleri ne zamanan kadar yapılacak? soruları da sorulmaya başlandı. İşte detaylar.