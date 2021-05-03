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Ekonomi Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ne zaman verilecek?
Ekonomi

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ne zaman verilecek?

Son dakika haberine göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı. Gelir vergisi ve vergilerin sürelerinin uzatılmasından sonra Gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilecek? Vergi ödemeleri ne zamanan kadar yapılacak? soruları da sorulmaya başlandı. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 13:40:00 - 2021-05-03 13:44:44
Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ne zaman verilecek?

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı. Gelir vergisi beyannamesi kişinin ikametgâhının bulunduğu yerin vergi dairesine 31 Mart akşamına kadar verilebilmekte. Beyanname üzerinde hesaplanacak vergi Mart ve Temmuz ayında iki taksitte ödenmekte.

 

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