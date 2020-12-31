Gelir vergisi oranları ne kadar? Kimler ne kadar gelir vergisi edeyecek?

2021 yılı gelir vergisi oranları ne kadar odu? Maaşını sabit ücret üzerinden almayan SGK’lılar ile milyonlarca memurun gelirini etkileyecek, işletmelerin ve ücretlilerin 2021 yılı gelir vergisi tarife dilimleri belli oldu. Tarife, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre en düşük dilim olan yüzde 15’lik vergiye tabi olan tutar, yüzde 9.09 artırılarak 24 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 20’lik dilime tabi gelirin sınırı 49 bin liradan 53 bin liraya yükseltildi. Bunun 24 bin lirası için 3 bin 600 lira fazlası için ise yüzde 20 vergi uygulanacak.

130 bin liraya kadar olan gelirin 53 bin lirası için 9 bin 400 lira, fazlası için yüzde 27 vergi alınacak. 650 bin liranın 130 bin lirası için 30 bin 190 lira, kalanı için yüzde 35 vergi alınacak. Ücret gelirlerinde 650 bin liranın 190 bin lirası için vergi 46 bin 390 lira olacak. 50 bin liradan fazla gelirlerde ise 650 bin lira için 212 bin 190 lira, fazlası için ise yüzde 40 vergi uygulanacak.

Gelirin unsurları nelerdir?

Gelir vergisine tabi gelirler “Gelir Vergisi Kanunu”nda tanımlanmıştır. Buna göre gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:

Ticari kazançlar

Zirai kazançlar

Ücretler

Serbest meslek kazançları

Gayrimenkul sermaye iratları

Menkul sermaye iratları

Diğer kazanç ve iratlar.

Kimler gelir vergisi öder?

Gelir vergisi mükellefleri kimlerdir? Gelir vergisi için tam mükellefler:

İkametgahı Türkiye’de bulunanlar,

Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar,

Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarıdır.

Bu mükelleflerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler dar mükellef sayılır ve sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.