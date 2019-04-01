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Gelir Vergisi Beyannamesi için son gün

2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkaran vatandaşların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini verme süresi bugün 17.00’de sona erecek.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:14
Gelir Vergisi Beyannamesi için son gün

2018 yılında sahip oldukları gayrimenkulleri de kiraya verenler veya elden çıkaran vatandaşların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini verme süresi bugün 17.00’de sona erecek.

Hesaplanan gelir vergisinin ilk taksitinin damga vergisi ile birlikte hemen ödenmesi gerekiyor.

İktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde gayrimenkullerini elden çıkartanlar değer artışı kazancı yönü ile mükellefi kabul ediliyor. Bu kazançta 2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 12 bin TL.

Kira gelirlerinde ise tahsil edilebilen kira gelirleri üzerinden meskenlerde 4 bin 400 TL, işyeri kira gelirlerinde ise üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan 34 bin TL’yi aşanların beyanname vermeleri gerekiyor. Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolaylıkla verilebiliyor.

Uzmanlar uyarıyor

Taşınmazların elde edilmesi sırasında eksik gösterilen satış bedellerinin, beş yıl içinde satılması durumunda ciddi farklar oluşturabildiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Özellikle yabancılara satış ve kredili işlemlerde taşınmazların tapuda gösterilen satış bedelleri gerçeğe yakın olduğundan, satıcılar için yüksek tutarda vergi çıkabilir. Bu nedenle özellikle müteahhitlerden taşınmaz alırken yıl sonuna kadar devam edecek olan tapu harcı indirimini dikkate alarak gerçek bedellerin gösterilmesi talep edilmeli, beyanlar doğru vermelidir” diye konuştu.

Neler yapmak gerekiyor?

Götürü giderde, belge aranmaksızın istisna düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i indirilebiliyor. Gerçek giderde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebiliyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekiyor. Örneğin sahibi bulundukları konutları kiraya verenler, gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler. Bunun dışında idare ve sigorta giderleri, faiz giderleri, ödenen vergi ve harçlar, belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik masraflar, gayrimenkul için yapılan onarım, bakım ve idame giderleri gibi birçok gider belli oranlarda düşülebiliyor. Ayrıca yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden düşülebilen eğitim, sağlık, sponsorluk, bağış ve yardımlar gibi birçok da indirim söz konusu olabiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:14
  1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri
  2. İktisap tarihi
  3. Kira gelirleri
  4. Gelir İdaresi Başkanlığı
  5. Hazır Beyan Sistemi
  6. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı
  7. Gelir Vergisi Kanunu

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