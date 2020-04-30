Gelir vergisi beyanı için son gün

Vergi mükelleflerinin gelir vergisi beyannemelerini bugün gün sonuna kadar ibraz etmeleri gerekiyor. Gelir vergisi beyanı için son saatlere girilirken kimlerin beyanda bulunacağı merak konusu oldu.

Ticari ve zirai faaliyette bulunan, avukatlık gibi menkul sermaye geliri elde eden, araç kira geliri dahil gayrimenkul sermaye geliri elde edenler ile değer artış kazancı elde edenler ve gerçek kişi mükellefler vergi beyanı yapmak zorunda.

Ayrıca, mücbir sebep hali kapsamındaki mükellefler de 2019 yılı gelir vergisi beyanlarını yapmakla yükümlü olacak.

Vergi beyanı yapamayan mükellefler hakkında vergi usul kanunu uyarınca ceza kesilebilecek.