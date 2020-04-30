  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Gelir vergisi beyanı için son gün

31 Mart'ta yapılması gereken ve ertelenen 2019 Gelir Vergisi Beyanı için bugün son. Peki hangi mükellefler, nasıl beyanda bulunmalı?

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:28:00 -
Gelir vergisi beyanı için son gün

Vergi mükelleflerinin gelir vergisi beyannemelerini bugün gün sonuna kadar ibraz etmeleri gerekiyor. Gelir vergisi beyanı için son saatlere girilirken kimlerin beyanda bulunacağı merak konusu oldu.

Ticari ve zirai faaliyette bulunan, avukatlık gibi menkul sermaye geliri elde eden, araç kira geliri dahil gayrimenkul sermaye geliri elde edenler ile değer artış kazancı elde edenler ve gerçek kişi mükellefler vergi beyanı yapmak zorunda.

Ayrıca, mücbir sebep hali kapsamındaki mükellefler de 2019 yılı gelir vergisi beyanlarını yapmakla yükümlü olacak.

Vergi beyanı yapamayan mükellefler hakkında vergi usul kanunu uyarınca ceza kesilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı