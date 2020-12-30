  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular başladı
Ekonomi

Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular başladı

Ticaret Bakanlığınca, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak - Destek başvuruları 8 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:00:49 -
Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular başladı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, desteklerden 22 Aralık 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak.

Başvurular yanlızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.

Destek başvuruları bugünden itibaren 10 gün süreyle (8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar) devam edecek.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular şu şekilde yapılabilecek:

"T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, '2' olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, '4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, '6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, '8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek."

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı
Gündem

MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı

MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PD..
Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Teknoloji

Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı

Türkiye'nin ilk Milli SİHA'larını yapan BAYKAR'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda Akıncı TİHA'nın yeni motoru ortaya çıktı...
Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Anlaşmanın ardından İngiltere'den 'Türkiye' açıklaması

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile otomobil üretimi, sanayi ve metalürji alanındaki işbirliğini artırmak istediğin..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay