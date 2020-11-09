Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat istihdam edecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre Cumhurbaşkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli illerde 50 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Satın alma için 21-23 Aralık tarihlerinde Ankara'da sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve sınava girecek adayların listeleri "www.gib.gov.tr" adresinde duyurulacaktır.
Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, 24 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında elektronik ortamda başvuru yapabilecek.