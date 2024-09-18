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Yaşam Gelinin en güzel günü zehir oldu
Yaşam

Gelinin en güzel günü zehir oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-18 18:46:00 -

İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı. Gelinliğin duvağına meşale düştü, gelin yanmaktan son anda kurtuldu.

Avcılar'da kapının önünde yapılan gelin alma töreninde davetlilerin yaktığı meşalelerden biri gelinin duvağına düştü. Çevredekilerin müdahalesi ile gelin yanmaktan son anda kurtuldu.

Motosiklet ile kuryelik yapan Orhan Yalçınkaya bir süre önce tanıştığı Maria Lecce ile evlenmeye karar verdi. Yalçınkaya'nın arkadaşları motosikletleri ile gelin alma törenine geldi. Gümüşpala Mahallesi'ndeki gelin alma töreninde davul-zurna eşliğinde gelin ve damat davetlilerle birlikte oynamaya başladı. Bu sırada yakılan meşalelerden biri geline isabet etti. Gelinliğin duvağına gelen meşale kısa süreli paniğe neden oldu. Gelinin yanında bulunanlar hemen müdahale ederken, duvakta küçük çaplı yanma oldu. Gelin ve damadın, "Tatlı bir anı" olarak nitelendirdiği ve gülüp geçtiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde davetlilerden birinin, geline meşale isabet etmesi üzerine yaşanan paniğine rağmen müziğin etkisi ile oynamaya devam ettiği de görüldü.

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