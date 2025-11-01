  • İSTANBUL
Gelin yakından tanıyalım! İstanbul'un yeni millet bahçesinde neler var neler

TOKİ tarafından hayata geçirilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor. Projeye dair detayları paylaşan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada millet bahçesinin Türkiye’nin en büyük yeşil alanlarından biri olacağını belirtti.

İstanbul'a nefes aldıracak proje...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışı, "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı törenle bugün gerçekleştirilecek.

"İSTANBUL'UMUZA HER ALANDA NEFES OLACAK"

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün açılışı gerçekleştirilecek projeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Türkiye’nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul’umuza afette sığınak, her anda nefes olacak." ifadelerini kullandı.

165 BİN KİŞİLİK AFET TOPLANMA KAPASİTESİ

1.215.000 metrekare yeşil alana sahip olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 165 bin kişilik afet toplanma kapasitesi bulunuyor.

Afet toplanma alanına 9 ayrı noktadan ulaşım sağlanıyor. Bu alanda hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali ile 19 tuvalet bulunuyor.

SPOR YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Ayrıca 35’ten fazla spor alanı olan proje sosyal donatılar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.

AÇILIŞ BUGÜN YAPILACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılması bekleniyor.

Törenin ardından millet bahçesinde vatandaşlar için 2 gün sürecek çeşitli etkinliklerin düzenleneceği, çocuklar için ikramlar ve sıfır atık uygulamalarının yanı sıra çeşitli atölye ve etkinliklerin yapılacağı kaydedildi.

