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Gelin ve damattan çöp toplama kampanyasına destek

Van’da Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Temiz Çevre Projesi’ kapsamında düzenlenen çöp toplama kampanyasına gelin ve damat da destek verdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:50
Gelin ve damattan çöp toplama kampanyasına destek

Van’da Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Temiz Çevre Projesi’ kapsamında düzenlenen çöp toplama kampanyasına gelin ve damat da destek verdi.


Van Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün ‘Temiz Çevre Projesi’ kapsamında Edremit ilçesinde çöp toplandı. Lalepaşa Park alanı ve sahilinde düzenlenen etkinliğe Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve yükümlülerin yanı sıra düğün öncesi fotoğraf çekimine gelen gelin ve damat da katıldı.


Yapılan temizlik çalışmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Türkiye geneli düzenlenen programı Edremit Belediyesi ile birlikte düzenlediklerini ifade ederek, "Amacımız denetimlik serbestlik yükümlülerimizin kamuya yararlı, topluma faydalı işlerde çalışması. Bugün denetimli serbestlik yükümlülerimizle birlikte Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yapacağız. Temiz çevre noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yükümlülerimiz sadece ceza ve infazlarını sağlamıyor, aynı zamanda kamuya faydalı işler konusunda da çalışmalar yapmaktadırlar” dedi.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da çevre konusunda vatandaşın son zamanlarda hassas olduğunu ifade ederek, proje kapsamında 3 kilometrelik bir alanda temizlik çalışması yapılacağını söyledi. Say, "Çevre; hepimizin evi, yaşam alanı ve nefes aldığımız alanlardır. Bu anlamda çocuklarımızdan başlayarak, yaşlılarımıza kadar herkesin daha rahat nefes alabileceği, yarınlarımızın teminatı olan çevremizi koruma amaçlı bir tema vurguladık" ifadelerini kullandı.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlatılan "Temiz ve sağlıklı çevre" projesinin Van’da da hayata geçirildiğini belirterek, projede emeği geçen kurum ve yükümlülere teşekkür etti.


Pazar günü yapılacak düğün öncesi Van Gölü sahilinde fotoğraf çektiren gelin ve damat da temizlik çalışmalarına destek verdi. Fotoğraf çekimi yapıldığı sırada sahildeki çöpleri toplayan damat Ferhat Aysan, ortak yaşam alanlarının birlikte temiz tutulması gerektiğini vurgulayarak, “Pazar günü düğünümüz var. Buraya dış fotoğraf çekimi için geldik. Burada bir kampanya olduğunu gördük. Biz de destek vermek istedik. Biz de çevremizi temiz tutmak ve temiz ortamlarda yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:50
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