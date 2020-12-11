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Gündem Gelin ve damada düğünde büyük şok! Gözyaşlarına boğuldular
Gündem

Gelin ve damada düğünde büyük şok! Gözyaşlarına boğuldular

Bursa’da hayatlarının en güzel anlarını yaşayarak dünya evine girmeye hazırlanan gelin ve damat büyük şok yaşadı. Düğüne gelen ekiplerin kestiği dudak uçuklatan ceza sonrası gelin, gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:04:00 - 2020-12-11 10:23:14

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen Yiğitler Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda, düğün organizasyonu olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi.

Polislerin geldiğini fark eden bazı misafirler düğün salonunun üst katına çıkarak saklanmak istedi. Ekipler odaları tek tek dolaşarak gizlenen kişileri bularak aşağıya indirdi. Bazı misafirler ise polis ekiplerine sorumluluğun işletme ve düğün sahiplerinde olduğunu ifade ederek ceza kesilmemesini istedi.

Ekipler hem düğüne katılan misafirleri hem de düğün sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle düğünlerin yasaklandığını sadece nikah kıyılabileceğini anlattı.

Polis, aralarında gelin ve damat ile salon işletmecisinin de bulunduğu 25 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 TL para cezası kesti.

Ağlayan gelini arkadaşları teselli etti

Baskın sırasında gelin ise gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca gözyaşı döken gelini arkadaşları teselli etti.

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Yorumlar

Can Dara

Bu kitleye az bile.
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meşe

BENİM BİLDİGİM NİKAH VE DÜGÜNDE 30 KİŞİNİN OLABİLECİGİ ,25 KİŞYE CEZA KESİLMİŞ BUNDA BİR YANLIŞLIK OLDUGU KANISINDAYIM.
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