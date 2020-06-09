Gelin aracını soyan zanlılar, hırsızlık dedektiflerinden kaçamadı

Adana’da düğün öncesi tarihi Taş Köprü kenarında fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damadın aracındaki altın para çalındı. Soygun anı saniye saniye görüntülenirken, iki hırsız polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sümeyye Buzlucan (23) ve Tahir Bilmez (27) düğün öncesi tarihi Taş Köprü ve eski Kız Lisesindeki parkta fotoğraf çektirmeye geldi. Gelin ve damat, gelin aracını yol kenarına park etti. Fotoğraf çekimi bittikten sonra da düğüne gitmek üzere araçlarının yanına gelen çift, araç kapısının açık olduğunu görünce şok oldu. Aracı kontrol eden çift, içinde 11 bin 400 lira değerindeki kolye ve 600 liranın olduğu çantanın çalındığını fark etti. Damat hemen polisi arayarak bilgi verdi.

"En mutlu günümüzde üzüldük"

Damat Bilmez, fotoğraf çektirmeye gidip geldiklerinde araçlarının soyulduğunu fark ettiklerini söyleyerek, "Fotoğraf çektirmek için buradaydık, En mutlu günümüzde üzüldük, keşke olmasaydı çok üzüldük" dedi. Gelin Buzlucan ise, "Çok üzgünüz en mutlu günümüz yıkıldı. Fotoğraf çektirmeye geldik akşam düğünümüz vardı" diye konuştu.

Polis Adana’daki bütün kuyumcuları inceledi

Bir süre sonra olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri geldi. Polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede iki şahsın aracın yanına gelerek 5 saniye gibi kısa sürede araçtan çantayı alıp kaçtıkları belirlendi. Çantayı alan zanlının 3 ayrı olaydan aranması olan Kadir İ. (34) olduğu, yanındaki zanlının ise Umut Ş. (35) olduğu belirlendi. Bu arada, zanlıların altını kuyumculara satma ihtimaline karşılık tedbir alan polis, Umut Ş.’nin kuyumcuları dolaşarak altınları bir kuyumcuya sattığını saptadı.

Zanlılar, olayın üstünden 24 saat geçmeden evlerine yapılan baskın sonucu yakalandı. Operasyonda 600 lira para Kadir İ. adlı zanlıdan ele geçirilirken, Umut Ş. de altını sattığı kuyumcuyu söyledi. Polis hem parayı hem de altını alarak gelin ve damada teslim etti.

Düğün günleri hırsız şoku yaşayan gelin ve damat, polisin kısa sürede hırsızları bulup altın ve paraları geri getirmesine çok sevinerek teşekkür etti.