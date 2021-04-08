Gelin arabası zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı
Konya'nın Derbent ilçesinde gelin arabasının da bulunduğu zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Derbent ilçesinde aralarında gelin arabasının da olduğu üç aracın çarpışması sonucu gelin ve damat ile 5 kişi yaralandı.
Gelin arabası başka otomobille çarpıştı
Süleyman E. (66) yönetimindeki 42 EG 716 plakalı otomobil, Derbent- Konya kara yolu Ulumuhsine Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Oğuz U. (42) idaresindeki 42 FE 947 plakalı otomobile ve Hüseyin K'nin (42) kullandığı 42 AGT 085 plakalı gelin arabasıyla çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücüler Süleyman E, Oğuz U. ve Hüseyin K. ile gelin Fatma Nur Y. (19), damat Mustafa Y. (45), araçlarda yolcu bulunan Aleyna Ayyüce C. (16) ve Zeliha Yaren S. (14) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelerde kaldırıldı.