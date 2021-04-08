  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Gelin arabası zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı
Yaşam

Gelin arabası zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı

Konya'nın Derbent ilçesinde gelin arabasının da bulunduğu zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:26:00 -
Gelin arabası zincirleme kazaya karıştı: 7 yaralı

Konya'nın Derbent ilçesinde aralarında gelin arabasının da olduğu üç aracın çarpışması sonucu gelin ve damat ile 5 kişi yaralandı.

Gelin arabası başka otomobille çarpıştı

Süleyman E. (66) yönetimindeki 42 EG 716 plakalı otomobil, Derbent- Konya kara yolu Ulumuhsine Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Oğuz U. (42) idaresindeki 42 FE 947 plakalı otomobile ve Hüseyin K'nin (42) kullandığı 42 AGT 085 plakalı gelin arabasıyla çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada sürücüler Süleyman E, Oğuz U. ve Hüseyin K. ile gelin Fatma Nur Y. (19), damat Mustafa Y. (45), araçlarda yolcu bulunan Aleyna Ayyüce C. (16) ve Zeliha Yaren S. (14) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelerde kaldırıldı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhtarın HDP çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı!
Siyaset

Muhtarın HDP çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı!

Sinop'ta, "CHP'nin HDP ile ittifakından rahatsızlığını" dile getiren muhtar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı...
Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama
Gündem

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? AK Parti'den flaş açıklama

Ramazan ayında yeni tip koronavirüse karşı yeni tedbir kararlarının alınıp alınmayacağına ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmu..
Türk SİHA'ları için harekete geçtiler! Ordumuz şoka girdi
Dünya

Türk SİHA'ları için harekete geçtiler! Ordumuz şoka girdi

Almanya'da yayınlanan Frankfurt Allgemeine Zeitung isimli bir gazete, Türk SİHA'larının Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı verdiği savaştaki b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay