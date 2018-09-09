THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

‘Gelin arabalı’ soyguncu tutuklandı!

Bursa merkeze bağlı Yıldırım ilçesinde "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille geldiği kuyumcuyu soymaya kalkışan zanlı tutuklandı.

09 Eylül 2018 Pazar 16:52
‘Gelin arabalı’ soyguncu tutuklandı!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde "gelin arabası" olarak süslenmiş otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Ö'nün sorgusu tamamlandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, kuyumcuya soygun amacıyla gitmediğini, iş yerindekileri korkutmak için böyle bir şey yaptığını öne sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya "gelin arabası"olarak süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen Mehmet Ö, uzun namlulu silahını çıkararak soygun girişiminde bulunmuştu.

Bunun üzerine kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), zanlıya müdahale etmiş, yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu, ayağından yaralanmıştı. Olay yerinden geçen polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Mehmet Ö, gözaltına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 16:52
  1. Bursa
  2. Gelin arabası
  3. kuyumcu soygunu
  4. Tutuklandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Adası iddiasına sert yanıt!
    1. Galatasaray Adası iddiasına sert yanıt!
    2. Şehidin oğlu sünnet kıyafeti giyemedi!
    3. Vigo'dan Emre Mor ve Okay Yokuşlu..
    4. İsrail polisi, 2 Filistinli kızı..
    5. Sırbistan'dan kritik Kosova açıklaması!
    6. Tuzla'da market zincirinin deposunda..
    7. Muhabirimiz Dursun Suna tahliye oldu
    8. 22 yaşındaki genç kız, kesilen ağacın..
    9. Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası..
    10. Hain tuzağı Mehmetçik'in dikkati önledi
    11. Korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk..
    12. Ağrı'da akraba kavgası kanlı bitti! 1..
    13. “Can Dündar da para için FETÖ'ye..
    14. Afganistan'ın başkenti Kabil'de..
    15. İBB uyardı! O tünel trafiğe kapatıldı
    16. İnşaattan beton zemine düşen işçi..
    17. İnce 'kurultay' sorusuna İzmir'den..
    18. 3 milyon kişi yardım bekliyor
    19. PKK'ya büyük operasyon! 23 kişi..
    20. ABD Suriye'ye asker yığıyor! Deniz..
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak