  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gelibolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:34:38 -
Gelibolu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada, kapı koluna gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olay dün akşam 19.00 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada sağ kapı kolunun içerisine gizlenmiş şekilde; 4 parça halinde 105,28 gram Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde 51,85 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 6 adet Extasy maddesi, 1,45 gram Skunk maddesi ve 1 adet bilgisayar mousesi şeklinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan Hassas Terazi ele geçirildi.


Araç içerisinde bulunan şüpheli U.B. ile S.G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgusuna tamamlanan şüpheliler, bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı