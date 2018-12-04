Gelibolu'da 12 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, bir araç içinde Suriye uyruklu 12 kaçak yakalandı. Araç sürücüsü de gözaltına alındı.



Yasadışı geçişleri önlemek amacıyla denetimlere devam eden Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gelibolu-Keşan Karayolu'nda yaptıkları yol kontrollerinde, 34 VJ 483 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için yola çıktıları öğrenilen Suriye uyruklu 12 kaçak yakalandı. Araç sürücüsü A.A. da (32) gözaltına alındı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.



Araç sürüsücü A.A. ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.