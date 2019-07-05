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Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi bölümleri 2019

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 LGS sonuçlarını açıklamasından sonra 8. Sınıf öğrencileri 2019 lise taban puanlarını araştırmaya devam ediyor. LGS tercihlerini yapacak olan öğrenciler 2019 Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi bölümlerini de merak ediyor. MEB’in bu yıl 30 öğrencinin alınacağı İstanbul’da açılan Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi’ne hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini, tezhip gibi geleneksel sanat dallarının açılacak.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:36
Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi bölümleri 2019

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 LGS sonuçlarını açıklamasından sonra 8. Sınıf öğrencileri 2019 lise taban puanlarını araştırmaya devam ediyor. LGS tercihlerini yapacak olan öğrenciler 2019 Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi bölümlerini de merak ediyor. MEB’in bu yıl 30 öğrencinin alınacağı İstanbul’da açılan Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi’ne hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini, tezhip gibi geleneksel sanat dallarının açılacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanı ile yerleştirmesi yapılacak öğrencilere burs verilecek; derslere ise ömürlerini bu sanat dallarına adayan sanatçılar girecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 25 Eylül 2018'de imzalanan "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü" kapsamında, İstanbul'da kurulan Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi, ilk öğrencilerini alacak. 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, lisenin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alacağını söyledi. Tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Özer, "Son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, kat'ı, dokumacılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim seviyesinde böyle bir eğitimin verilmemesi bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir eksiklikti. Lise bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak." değerlendirmesinde bulundu.

Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi bölümleri

Lisenin öğretim programının ve ders içeriklerinin son 6 ayda alanın önde gelen sanatçılarının yoğun emekleri ve katkılarıyla tamamlandığını anlatan Mahmut Özer, program ve içeriklerin belirlenmesinde katkı veren sanatçılar ile ilgili şu bilgileri aktardı: "Ebru alanında Hikmet Barutçugil, Fuat Başar, Alparslan Babaoğlu ve Uğur Taşatan katkı sağladı. Çini alanında Ayşe Özkan, Güvenç Güven ve Nursen Güven katkı sağlarken kat’ı alanında Dürdane Ünver, Meryem Güney ve Ersin Yıldızhan yoğun çalışma yürüttü. Tezhib alanında Mustafa Çelebi, Doç. Dr. Münevver Üçer ve Mamure Öz katkı sağlarken ahşap oymacılık alanında Hüsamettin Yivlik destek oldu. Cilt alanında İslam Seçen ve Melike Kazaz katkı verirken minyatür alanında Gülçin Anmaç; hüsnühat alanında Davut Bektaş, Faruk Eratlı ve Ömer Faruk Özoğul önemli roller üstlendi. Kalem işi alanında ise Doç. Dr. Kaya Üçer ve Semih İrteş program için uğraş verdi. Tüm sanatçılarımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi'ni tercih edenlere burs verilecek

Bakan Yardımcısı Özer, alanındaki ilk lisenin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında merkezi sınav puanı ile 30 öğrenci alarak eğitime başlayacağını bildirdi. Tarihi binada eğitime başlayacak lisede, kalem işi, hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini ve tezhip sanat dallarında eğitim verileceğini anlatan Özer, şunları kaydetti: "Ömürlerini bu sanat dallarına ayıran ve bu sürecin de başarılı bir şekilde tamamlanmasına büyük emek veren sanatçılarımız derslerin verilmesinde de bize katkı vermeye devam edecekler. Geleneksel Türk sanatlarımızın gelecek nesillere aktarılmasında büyük işlev görecek lisemizdeki öğrencilerimizin bu alanlardaki ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımlarını sürekli destekleyeceğiz. Bu alana ilgi duyan öğrencilerimiz için lisemiz büyük fırsatlar sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da öğrencilerimizin tamamına burs desteği verilecek."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:36
  1. İstanbul
  2. Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi bölümleri 2019
  3. Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi puanları

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