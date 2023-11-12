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Gündem Geleneği İmamoğlu başlattı! Sağlık Merkezi'nde 10 Kasım skandalı: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Geleneği İmamoğlu başlattı! Sağlık Merkezi'nde 10 Kasım skandalı: Soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 09:37:00 -

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının seneyi devriyesinde Burdur Halk Sağlığı Merkezi çalışanlarının resmi dairede çiğ köfte partisi düzenledikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili Budur Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Bilindiği gibi geçen yıl da 10 Kasım’da İBB başkanı İmamoğlu sahneye çıkarak dans etmişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. seneyi devriyesinde Burdur'da skandal bir olay meydana geldi.

Gür Haber sitesinde yer alan görüntülere göre, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışanlar, 10 Kasım'da çiğ köfte partisi düzenledi.

Atatürk'ün vefatının 85. yılında, resmi kamu kurumunda böyle bir eğlencenin düzenlenmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteye konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz'ün soruşturma başlattığı öğrenilirken, İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Murat Erk'te olayın üzerine gidileceğini ifade etti.
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