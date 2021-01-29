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Dünya Gelen siparişler dikkat çekti! 'ABD ve Rusya'nın artık giremediği bölgeye Türkiye geliyor'
Dünya

Gelen siparişler dikkat çekti! 'ABD ve Rusya'nın artık giremediği bölgeye Türkiye geliyor'

Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki başarısı dış basının dikkatini çekti. Gelen zırhlı araç siparişlere ilişkin yabancı basında yer alan bir haberde "ABD'nin satamadığı veya Rus sistemlerinin pahalı olduğu yere Türkiye'nin geldi" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 13:19:00 -
Gelen siparişler dikkat çekti! 'ABD ve Rusya'nın artık giremediği bölgeye Türkiye geliyor'

Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği başarılı performans yabancı basının dikkatini çekti.

Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma çabalarından övgüyle bahseden yabancı basın, Dağlık Karabağ'da büyük başarı elde eden Bayraktar TB2 ve diğer Türk teknolojileriyle Türkiye'nin iyi bir reklam yaptığını vurguladı.

Kenya, Libya ve Uganda'dan zırhlı araç siparişi geldiğini belirten yabancı basın Türkiye'nin küresel silah ticaretinde önemli bir yer edinmeye başladığını yazdı.

ABD'nin satamadığı veya Rus sistemlerinin pahalı olduğu yere Türkiye'nin geldiğini belirtilen haberde, "Türkiye endüstriyel bir altyapı oluşturuyor. Türkiye'nin yerli sanayi gelişimi karşısında Yunanistan'ın ciddi şekilde yüzleşmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Star.com.tr

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