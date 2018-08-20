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Gelen lüks araçlar gümrükten geri dönüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi hedef alan ekonomi operasyonlarının ardından Türkiye'nin tepki olarak uygulamaya koyduğu ek vergiler otomotivde etkisini gösteriyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:22
Gelen lüks araçlar gümrükten geri dönüyor

ABD ile derinleşen kriz ile birlikte uygulamaya koyulan ek vergiler otomotivde etkisini gösteriyor. ABD'de üretilen modeller için önce yüzde 60 sonra yüzde 120 olarak uygulanan ek vergiler en çok BMW'nin lüks modelleri ve Tesla'yı etkiliyor.

Borusan Oto tarafından ithal edilen BMW'nin X3, X4, X5 ve X6 modellerinde yüksek vergiler yüzünden fiyatlar 2.5 milyon TL seviyesine kadar çıkınca siparişler iptal edilip, ithalat da durduruldu.

Aynı şekilde son zamanlarda Türkiye'de rağbet görmeye başlayan ABD menşeli elektrikli araç Tesla'da da yeni siparişler durdu, verilmiş siparişler ise gümrükten çekilmeden geri yollandı.

FORD VE JEEP SAKİN

ABD'de üretilip ülkemiz pazarına sunulan Ford ve Jeep'in lüks modellerindeyse adetler çok düşük ve stok bulunduğu için bir hareketlilik yaşanmıyor.

İHRACAT SORUNSUZ YÜRÜYOR

Türkiye'de üretilip Toyota, Ford ve Fiat'ın ABD'ye önemli miktarda ihracatı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ABD'ye 1.4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiren sektörün temsilcileri, ABD'nin Türkiye'den ithal edilen otomobile ek vergi koymasını beklemediklerini bu nedenle ihracatta büyük bir düşüş öngörmediklerini açıkladılar. (Kaynak: Habertürk)

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:22
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Amerika
  3. Borusan
  4. Tesla
  5. Ford
  6. Fiat
  7. Jeep
  8. Bmw
  9. Fi
  10. X3
  11. X4
  12. X5
  13. X6

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