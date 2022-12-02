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Ekonomi Gelen indirim şok etti! Vatandaş ayçiçek yağı kuyruğuna girdi
Ekonomi

Gelen indirim şok etti! Vatandaş ayçiçek yağı kuyruğuna girdi

Ayçiçek yağı yıl içerisinde en çok zamlanan ürünlerden bir tanesi olurken o markette ayçiçek yağı 37 liraya kadar düştü. İşte ayçiçek yağı indirimleri...

Yeniakit Publisher
2022-12-02 08:10:00 -
Gelen indirim şok etti! Vatandaş ayçiçek yağı kuyruğuna girdi

Ayçiçek yağı yıl içerisinde en çok zamlanan ürünler arasında yer alırken, ayçiçek yağında yaşanan bu gelgitli fiyat dalgalanmaları vatandaşın geçim derdi içerisinde olmasına neden olmaktaydı. Geçim derdi içerisinde olan vatandaş, elinde avucunda kalan son parayla ayçiçek yağı satın almak için kuruğa girerken bu durum vatandaşın iyice zorlanmasına neden olmuştu.

Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan gelgitli süreçten elbette market sahipleri de fazlasıyla nasibini almıştı. Fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar sonucunda hangi fiyatı reyonlara yazacağını şaşıran market sahipleri ayçiçek yağı satışlarını durdurmuş bazıları da ayçiçek yağı satışına kota koymayı tercih etmişti.

Yıl içerisinde pek çok gıda ürünlerinde yaşanan bu durum vatandaşın ekonomik açıdan zorlanmasına neden olurken ayçiçek yağına Migros'tan indirim geldi. İşte Migros'da ayçiçek yağı fiyatları...

Migros Ayçiçek Yağı 1 L 37,50 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 2 L 79,90 TL

Komili Ayçiçek Yağı 2 L 73,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 4 L 157,50 TL

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