Gelecekteki Kore üzerine bir film “Illang”

Hüseyin Acarlar yeniakit.com.tr

1999 yapımı “jin-roh (kurt Tugayı)” adlı animasyonun başarılı ve beğenisi yüksek olmasıyla beyaz perdeye aynı senaryo üzerinden “inrang” ismiyle sunulan 2018 yapımı Güney Kore yapımı bir bilim kurgu filmi. Hemen peşinen söyleyeyim ki animasyonu daha başarılı gibi geldi bana. Bu yine de izleme şevkinizi kırmasın.

Film senaryosunu Japon televizyon yönetmeni ve senarist, felsefe odaklı hikaye anlatımı ile ünlü Oshii’nin “Jin-Roh" ( Kurt Tugayı) isimli öyküsünden uyarlanmış.

Aksiyon sahneleri gayet hoş ve güzel ama içerik sıradan gelebilir. Süresi uzun bazı yerleri abartılı.

Sadece uzatılmış aksiyon sahneleri ve efektleri açısından bile izlenmeye değer. Güney Kore filmlerinin klasik bir hastalığı vardır. Oda mesajın önüne duyguyu koymak. Bu film de bu klasiklikten vaz geçememiş. Buda sanırım gişe kaygısının ağır basmasından kaynaklanıyor.

Gang Dong-Won filmde özel görev gücünün bir üyesi olan Im Joong-Kyung karakterini oldukça başarılı oynamış.

Han Ye-Ri filmde Lee Yoon-Hee’nin (Han Hyo-Joo) arkadaşı olan Koo Mi-Kyung karakterini canlandırmaktadır.

"Sect"in bir üyesidir. Heo Jun-Ho filmde kamu güvenlik biriminin başındaki Lee Ki-Seok karakterini oynuyor ve Güney Kore ve Kuzey Kore’nin birleşmesini engellemeye çalışmaktadır. Karakterleri söyleyince haliyle filmin senaryo kurgusundan bahsetmemiz gerek; Film, Gelecekte (1929 yılı) Kuzey Kore ile Güney Kore'nin birleşme kararı aldıklarını ve ardından gelişen -muhtemel böyle bir durumda gelişecek olayları- hemen ardından gelişen olayları konu alıyor.

Çin baskısı siyasal olarak Kore’nin birleşmesini gerektriyordu.2029 senesinde Kuzey Kore ile Güney Kore hükümetleri tek bir Kore Devleti çatısında birleşmeyi kabul eder. Filmin senaryosunda öncelikle beş yıl önceki hazırlıklar ele alınıyor.

Birleşmeyi isteyenler kadar bu durumdan rahatsız olanlarda vardır. Büyük tartışmalar meydana gelir. 'Sect' adı altında birleşmeye karşı olan bir örgüt terörist eylemelere başlar. Dahası elinde büyük bir güç barındıran hükümetin istihbarat ajansıda bu birleşmeye karşıdır. Bunun karşısına özel bir polis gücü oluşturularak mücadeleye girişilir.

Bilim kurgu türünde olsa da aksiyon sahnelerinin yoğunluğu göz önüne alındığında bir aksiyon havası ağır basıyor. Yine de Çekik gözlülerin gelecek kaygılarını yansıtmada oldukça başarılı bir yapım.

Ayrıca 55. Daejong Film Ödüllerinde en iyi kostüm tasarım ödülü alması, filmin kostüm sahne tasarımındaki başarısını gösteriyor.

Film: Illang

Yapımcı: Warner Bros, Woo-sang Kim, Kim Tae-Wan

Diğer Adı: Jin-Roh: The Wolf Brigade

Yönetmen: Kim Jee-woon