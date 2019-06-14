0553 313 94 23

"Gelecekte tek tedavi yöntemi kök hücre olacak"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül:- "Kök hücre tedavisi mucize değil ancak gelecekte tek yöntem durumuna gelebilir. Kök hücre tedavisiyle kireçlenmeyi kaybetmek gibi bir ihtimal yok"- "Bu tedavi ile kireçlenmenin ilerlemesini engelliyoruz. Gelecekte tek tedavi yöntemi kök hücre olacak. Tabii şu anda çok ilkel seviyede"

14 Haziran 2019 Cuma 12:40
"Gelecekte tek tedavi yöntemi kök hücre olacak"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, "Kök hücre tedavisi mucize değil ancak gelecekte tek yöntem durumuna gelebilir. Kök hücre tedavisiyle kireçlenmeyi kaybetmek gibi bir ihtimal yok. Bu tedavi ile kireçlenmenin ilerlemesini engelliyoruz. Gelecekte tek tedavi yöntemi kök hücre olacak. Tabii şu anda çok ilkel seviyede." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamayla ortopedide biyolojik tedavilere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, zedelenen kıkırdak dokunun iyileşemeyeceğini ancak tedavilerle ilerlemesinin engellenebileceğini aktardı.

Kıkırdak dokunun bozulmasıyla harekette sorunların yaşandığını anlatan Prof. Dr. Bülbül, şu bilgileri verdi:

"Hastalığın ilerleyen dönemlerinde geceleri yatarken sıkça ağrı başlayabilir. Ağrı ile birlikte insanların hareket gücü oldukça azalabilir. Hastalığın şikayetleri ilk başladığı zaman eklemin çevresindeki kasları güçlendirici egzersizler yapılmalı. Yanlış spor yapan gençler, spor yaparken aşırı zorlayan orta yaşlar, çocuklarda travmaya bağlı eklem kırıkları, 7'den 70'e herkes risk altında. Eklemleri oluşturan kıkırdağın damarı, siniri ve lenf dolaşımı olmadığı için iyileşme ihtimali az.

Kıkırdak dokunun hasarlanmasında kendi kendini iyileştirmediği için kireçlenme dediğimiz artroz bulguları ortaya çıkar. Kireçlenmenin tedavilerinde ise genelde yüzde 10 cerrahi tedaviyle protez yapılıyor veya artroskopik kamerayla girilip hasarlı olan bölgeler debritman yapılıp temizleniyor."


- "Cerrahi müdahale, son çare olmalı"


Cerrahi müdahalenin son çare olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bülbül, hastaların yüzde 90'ına yakınında suni eklem sıvıları, kortizon uygulamaları ve biyolojik tedavi yöntemlerinin kullanıldığını aktardı.

Bülbül, biyolojik tedavi içinde en popüler yöntemlerin PRP, sitokin ve kök hücre olduğunu belirterek "PRP’nin suni eklem sıvılarından çok bir farkı yok. Suni eklem sıvılarının tedavide yeri olmadığı artık Amerikan Akademi tarafından ispatlandı. PRP'nin de kıkırdak iyileşmesinde artık çok fazla yeri olmadığı ispatlanmış durumda. Sitokin ise ağrılı olan kireçlenme bulgularında uyguladığımız bir yöntem. Tedaviye yönelik çok fazla bir katkısı olmasa da ağrılı dönemlerde ameliyat için erken olan hastalarda faydalı bir yöntem. PRP gibi kişinin kendi kanını alıp 37 derece cam molekülleriyle beraber bekletiyoruz. Onun içerisinde İLRA maddesi üretiyoruz. Bu madde ağrıları oldukça azaltıyor. PRP, sitokin ve kök hücre yöntemleri ağrıları azaltır, hasarın ilerlemesini önler ancak iyileştirmez." ifadelerini kullandı.

Kök hücre tedavisinin mucize olmadığını ancak gelecekte tek yöntem durumuna gelebileceğini bildiren Prof. Dr. Bülbül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kök hücre, dünyada 5-6 senedir Türkiye'de ise 3-4 yıldır yaygın olarak uygulanıyor. Fakat mucize değil. Kök hücre uygun endikasyonda, uygun insanlara yapılırsa başarı şansı yüzde 30-50 oranlı bir tedavi yöntemi. Kök hücre tedavisiyle kireçlenmeyi kaybetmek gibi bir ihtimal yok. Bu tedavi ile kireçlenmenin ilerlemesini engelliyoruz. Bir tren düşünün. Hastaları, Haydarpaşa'dan Ankara’ya giden yolda Sakarya'da indirmek için uğraşamıyoruz. Biz treni Sakarya'da bırakmaya çalışıyoruz. Şu anki yöntemlerle 55-60 yaşındaki bir kireçlenme hastası, tedaviler sonucu 30 yaşındaki haline dönemez. Gelecekte tek tedavi yöntemi kök hücre olacak. Tabii şu anda çok ilkel seviyede."











Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:40
  1. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülb

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor yatırımları Şahin’e ödül getirdi
    1. Spor yatırımları Şahin’e ödül getirdi
    2. Ekim: "Ortamahalle Türkiye’de mahalle..
    3. Milletvekili Taşdoğan’dan karne alan..
    4. Engellilere akvaryum terapi
    5. Dev projede sona gelindi! İki şehir..
    6. Hilmi Güler ezber bozdu
    7. Hüzne boğan karne töreni
    8. ANALİZ - Kazakistan'da Tokayev dönemi
    9. Edirne’de Jandarma Teşkilatı’nın..
    10. Göztepe'den Hugo Rodallega bombası
    11. Palu’da "Sportif Enleri" töreni
    12. Analig’de Kayseri takımı Türkiye yarı..
    13. Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    14. Ege’de MİSİAD rüzgarı
    15. Tarım Bakanı Pakdemirli: “İstanbul’a..
    16. Miniklerin ilk karne heyecanı
    17. Başkan Özlü, Binali Yıldırım için..
    18. Turanlı’ya güvenlik görevlilerinin..
    19. Rahim sarkmasında 3 boyutlu robotik..
    20. "Halk nezdinde yargıya güven endeksi..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...