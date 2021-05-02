Gelecek’te içki rezaleti

Zekeriya Say İstanbul

AK Parti’den, “çürümüşlük” gerekçesiyle yolunu ayırdığını iddia eden ve kindar siyaset yürütmesi ile bilinen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisinde skandallar bitmiyor. Daha önce kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi’nde, bu defa ramazan ayında alkol rezaleti yaşandı.

Ramazan’da alkol keyfi

Yakın ekibi tarafından “hocam” diye hitap edilen Ahmet Davutoğlu’nun partisi tel tel dökülüyor. Kumar, uyuşturucu rezaletleri ve toplu istifalarla sarsılan Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nde bu kez de içki rezaleti yaşandı. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Hakan Yazar’ın mübarek ramazan ayında içki içtiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleşen olayda, Yazar’ın bir grup arkadaşıyla birlikte gündüz vakti içki alemi yaptığı öğrenildi. Ocak ayında göreve gelen Yazar’ın, sosyal medya hesaplarından cuma tebrik mesajı yayınlaması ise Davutoğlu’nun partisindeki ikiyüzlülüğü ve çürümüşlüğü gözler önüne serdi.

Teşkilat içki âleminde

İzmir Karaburun sahilinde görüntülenen içki rezaletinde, İl Başkanı Hakan Yazar’ın yanı sıra Gelecek Partisi İdari ve Mali İşler Başkanı Ali Sungur da yer aldı. Skandal görüntülerde, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Hakan Yazar ile İdari ve Mali İşler Başkanı Ali Sungur, ellerindeki içkiyi kahkahalar eşliğinde yudumlarken görülüyor.