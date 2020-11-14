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Ekonomi Gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenleme
Ekonomi

Gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:55:23 -
Gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerinde düzenleme

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021'e ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini düzenledi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nin uygulama usul ve esaslarını belirleyen "Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi" 2021 için revize edildi.

Bu kapsamda, 2021'de sisteme dahil olmak isteyen bankalar ile mevcut Piyasa Yapıcılığı Sistemi'nde yer alanların 18 Kasım'a kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurması gerekiyor.

Piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş olması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulan en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor.

Üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde birincil piyasada gerçekleştirilen Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 2 milyar liranın altında olmaması, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri ile Borsa İstanbul'a tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın da 10 milyar liranın altında olmaması gerekiyor.

2021 yılı Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi'ne göre hak ve yükümlülükler değerlendirilirken piyasa yapıcı bankaların 2020 Haziran itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği konsolide olmayan bilançoları esas alınarak 2021'de geçerli olmak üzere Bakanlıkça belirlenen alt ve üst aktif büyüklüklere göre söz konusu bankalar 3 gruba şöyle ayrıldı:

"Birinci grup bankalar; aktif büyüklükleri 500 milyar liranın üzerinde, ikinci grup bankalar; aktif büyüklükleri 300 ve 500 milyar lira arasında, üçüncü grup bankalar; aktif büyüklükleri 300 milyar liranın altında olanlar."

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