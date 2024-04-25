  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan, Fatih Erbakan'ı çay sohbetine çağırmadı! Ahmet Hakan 'Bu yüzden' diyerek sebebini açıkladı

Kemalist tokatçısı Özdil’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler!

Altın alacaklar dikkat: Kritik karar bugün açıklanıyor!

Başörtülü olduğuna bakmayın! Safını çoktan belirlemiş! CHP’nin şeytanla imtihanı

Polat çifti hakim karşısında! Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Gözyaşlarına boğuldu! Aylık gelirleri açıkladı!

Bakan Tekin öğretmen ataması için gün verdi

Dolar ve euro için bugün çok kritik!

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte Türkiye'nin "aşı üretim üssü"

Marketlerde satılan o sütlerde kuş gribi virüsüne rastlandı! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyor

TBMM'nin gündemi emekliler! Maaş zammına ek sosyal refah desteğinin detayları belli oldu! Ne kadar zam gelecek?
Spor Gelecek sezon için görüşüldü: Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye...
Spor

Gelecek sezon için görüşüldü: Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye...

Yeniakit Publisher
2024-04-25 16:12:00 -
Gelecek sezon için görüşüldü: Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un aday olup yeniden seçilmesi durumunda takımın başına getirmek istediği teknik direktörün Jose Mourinho olduğu, dünyaca ünlü hoca ile gelecek sezon için görüşüldüğü öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33.haftasında Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti. Sarı-lacivertli takım haftayı 90 puanlı Galatasaray’ın ardından 86 puanla ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe, rotayı Beşiktaş ile oynayacağı derbi müsabakasına çevirirken İsmail Kartal’ın geleceği de tartışılmaya başlandı.

Özellikle sezona 4 kupa hedefiyle başlayan ve elinde sadece Süper Lig hedefi kalan sarı-lacivertli takımda gelecek sezon İsmail Kartal ile yola devam edilmeyebilir.

Yeniden aday olmayı ciddi ciddi düşünen Başkan Ali Koç’un teknik direktörlük görevi için son olarak Roma’yı çalıştıran Jose Mourinho’yu getirmek istediği iddia edildi.

Bu durum şimdiden Fenerbahçe taraftarında heyecana neden oldu. Ali Koç, ikna ederse taraftarların gelmesini istediği Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin başına geçecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kariyerine 2000'de Benfica'nın başına geçerek başlayan Jose Mourinho adını elit teknik direktörler arasına yazdırmış bir isim.

2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bir de UEFA Kupası'nın sahibi oldu.

Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Aynı başarıyı Inter'de 2009/10 sezonunda tekrarladı. 2016/17 sezonunda Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırırken 2021/22'de Roma ile Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Jose Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu var. Bunun yanı sıra yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk yaşadı. Yani Jose Mourinho'nun kariyerinde toplam 27 kupa var.

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi ne zaman sorusuna cevap yayımlandı: 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak!
Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi ne zaman sorusuna cevap yayımlandı: 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak!

Spor

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi ne zaman sorusuna cevap yayımlandı: 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak!

Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - Fenerbahçe maçı çok tartışılmıştı
Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - Fenerbahçe maçı çok tartışılmıştı

Spor

Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - Fenerbahçe maçı çok tartışılmıştı

İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...
İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Spor

İspanyol devi onun için geliyor! Kanarya'nın yıldızı sezon sonunda gidiyor... Fenerbahçe'yi sarsacak gelişme...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek

Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek

O oyuncular İsmail Kartal'ı parmağında oynatıyor: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi olay iddia...
O oyuncular İsmail Kartal'ı parmağında oynatıyor: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi olay iddia...

Spor

O oyuncular İsmail Kartal'ı parmağında oynatıyor: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi olay iddia...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23