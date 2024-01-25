Gelecek Partisi'nin Malatya Teşkilatı'nda deprem! Karar gazetesi önce yazdı sonra sildi

İl Başkanı Semih Aksoy, tüm teşkilat ve 880 üye ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı.

Gelişmeyi önce haberleştiren Davutoğlu'na yakın Karar gazetesi, özgürlük alanına müdahaleden sonra haberi silmek zorunda kaldı.

Kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi'nden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini belirten Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, kendisi ile birlikte Malatya İl Başkanlığı, Başkanlık Kurulu, Yönetim Kurulu, Etik Kurulu, Disiplin Kurulu ve 13 ilçe başkanı ile yönetim kurulları olarak da topluca istifa edildiğini duyurdu.

Aksoy, "Malatya İl Başkanlığı, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu, 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulları olarak ayrıca 880 üyemiz ile birlikte Gelecek Partisindeki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz" ifadesini kullandı.



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Hmm... böyle bir sayfa yok!

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi ilgili haberi önce okuyucularına duyurdu, ardından sildi.