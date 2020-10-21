Son zamanlarda her alanda yerli ve milli adımlar atan Türkiye, yerli otomobil projesiyle de yıllardır beklenen isteği gerçekleştirdi.

Yerli otomobil çok konuşulmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle dünyaya tanıtılan Türkiye’nin yerli otomobili, dünya otomobil piyasasında da çok konuşulmuştu.

Türkiye’de satış rekorları kıran otomobil markalarını endişelendiren bu milli adım, son dönemde muhalefet partileri ve muhalif isimler tarafından ağır şekilde eleştiriliyor.

Gelecek Partisi'nin hedefinde yerli otomobil var

AK Parti’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu da Türkiye’nin hayali yerli otomobile karşı konumda yer aldı. Gelecek Partisi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin üretiminde rol alan dünyaca ün yapmış firmalara dikkat çekildi ve otomobilin yerli olmadığı iddiası ortalığa atıldı.

Oysa; dünyada satış rekorları kıran birçok otomobil markası, farklı mekanik parçalarını farklı ülkelerdeki iş ortaklarıyla geliştirip üretiyor.

Volvo örneği ile cevap

Dünyadaki bütün büyük markaların her şeyi yerli olarak üretmedikleri bilinmesine rağmen Türkiye'nin otomobilini hedef alanlara İsveç markası olan Volvo en büyük örneği olarak karşımıza çıkıyor. Volvo Ürettiği araçlarda birçok yabancı iş ortağıyla üretim yapıyor.

Volvo tarafından üretilen S40 modellerinde Norveç’ten Brezilya’ya, Almanya’dan Fransa’ya kadar birçok ülkeden üreticiyle birlikte hareket edildi. Bu durum, hazırlanan bir görselle ortaya kondu.