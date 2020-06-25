Gelecek partisinin asgari ücret paylaşımına tepkiler çığ gibi!

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir videolu paylaşım yaptı. "Asgari ücrette arıza var" hashtag'iyle yapılan paylaşımda asgari ücretlinin maaşında yapılan kesinti eleştirildi. Partinin paylaşımına olumlu-olumsuz birçok yorum geldi.

"Asgari ücretlinin cebine brüt maaşın tamamı girecek"

Elektiriği kesilen bir asgari ücretlinin yer aldığı videoda, "Evet bu işte bir arıza var. Arıza ne elektrikte ne de bu evde. Brütü 2900 lira olan asgari ücrette 600 lirayı kesip işçiye 2300 TL veren bu düzende. Ekonomide yeni bir model gelecek. Asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek" ifadeleri yer aldı.

Kullanıcılar tarafından paylaşıma gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: