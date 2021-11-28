Gelecek Partisi’nde kafalar karışık...

Seçim ve Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tuluk’un eşi ve aynı zamanda İstanbul İl Teşkilatı’nda yedek üye olarak görev yapan Rabia Tuluk, İstanbul’da lüks bir siteden ev tutmak istediğini fakat mülk sahibinin, kendisinin başörtülü olduğu gerekçesiyle evi vermediğini iddia etti. Tuluk’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Artık olmadığına kendimi inandırdığım 28 Şubat bakışı hâlâ tüm özgül ağırlığıyla tam karşımızdaydı” ifadelerini kullanması manidar bulundu. Tuluk ailesinin, ‘28 Şubat hiç uzak değil’ sözlerine rağmen Davutoğlu’nun, vesayet odaklarıyla flört etmesi ise maşeri vicdanı yaraladı. Davutoğlu, zillet ittifakına yamanmak için kırk takla atarken, temsil ettiğini iddia ettiği mütedeyyin camianın, yaranmaya çalıştığı kitle tarafından halen ikinci sınıf insan muamelesi görmesi ise partideki kafa karışıklığını gözler önüne serdi. 28 Şubat zihniyetinin bitmediğini iddia eden Tuluk’un partisinin vesayetçilerle kol kola girdiğini hatırlattığımızda ise, “Kişisel bir deneyimimi paylaştım. Olayın siyasi bir zeminde yankılanmasını ve çekilmesini doğru bulmuyorum” diyerek top çevirdi.