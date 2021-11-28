Gelecek Partisi'nde deprem! İlçe teşkilatının tamamı istifa etti
Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Kasım Karakaş'ın 17 Kasım'daki istifası sonrası şimdi de parti üyeliğinden toplu istifa yaşandı.
Gelecek Partisi Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı olan Kasım Karakaş, 17 Kasım tarihinde görevinden istifa etmişti.
Tüm üyeler istifa etti
Yaşanan olayın ardından suların bir türlü durulmadığı Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda kayıtlı 72 üye, bugün parti üyeliklerinden de istifa etti. Böylece Gelecek Partisi'nin ilçe teşkilatının tamamı istifa etmiş oldu.