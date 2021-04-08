Gelecek Partisi seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
Yüksek Seçim Kurulu’nun Ahmet Davutoğlu’nun partisi Gelecek Partisi’nin itirafınız kabul etmesi ile beraber, seçime katılabilecek parti sayısı 20’ye yükseldi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun Ahmet Davutoğlu’nun partisi Gelecek Partisi’nin itirafınız kabul etmesi ile beraber, seçime katılabilecek parti sayısı 20’ye yükseldi.
Ne olmuştu?
YSK, 19 Mart'ta verdiği karar ile seçimlere katılabilecek 19 partiyi açıklamış, diğer partilerin seçimlere katılma yeterliliğini sağlayamadığına açıklamıştı. Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Avukat Ali Aydın aracılığıyla karara itiraz ederken, partinin 42 ilde örgüt kurarak kongre şartını yerine getirdiği, bu nedenle yapılacak ilk seçime katılabileceği belirtilmişti.
Seçime girme hakkı bulunan partiler
AK Parti, Anavatan Partisi, BTP, BBP, CHP, DEVA, DP, DSP, Genç Parti, HDP, Hüda-Par, MHP, MYP, İYİ Parti, Saadet Parti, Sol Parti, TKP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi