Gelecek Partisi nde Nihal-Sema kavgası!

Baykal, Nihal Olçok'un Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi'nden istifasına ilişkin yazısında, Olçok'un istifasını duyurduğu, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi Kurucu Üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin." mesajında Sema Silkin Ün'ü etiketlemesine dikkat çekti.

Ayşe Baykal, Nihal Olçok'un istifa etmesine ilişkin kendisine şu açıklamayı yaptığını aktardı:

“Ben istifa kararını gönlüm titrediği için verdim. Hiç kimseyi zor durumda bırakmak gibi bir niyetim yok, olamaz da. Benim için 15 Temmuz’dan daha önemli hiç bir şey yok. Bunun altını çize çize defalarca söyledim. Benim 15 Temmuz’dan sonraki ailem, 15 Temmuz’dan geriye kalanlardır. Onlara edilmiş en ufak bir söz ve veya ima bana her şeyi yıktırır. Bu konuda toleransım yok. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar Ayşe…”

Nihal Olçok'un, "Sema hanımı neden etiketledin?" sorusuna "Bunu kendisine sor istersen" cevabını verdiğini ifade eden Ayşe Baykal, aynı soruyu Sema Silkin Ün'e sorduğunu ve şu karşılığı aldığını söyledi:

Sema Silkin Ün’e konuyu sorduğumda "Beni neden etiketlediğin bilmiyorum. Kendisine ulaşamadım. Konuşmadığım için de bilemiyorum ama sevdiğim bir arkadaşımdır" açıklamasını yaptı.

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