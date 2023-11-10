  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolar tahminleri gündem olan Necmettin Batırel fena patladı: Ulan çıkın vurun şunları

Siyonist Yahudiler ne ile emrolundular: Bunlar insan olamaz... Kutsal kitaplarında neler neler var, okuyunca şok olacaksınız! İşte Siyonizm gerçeği

Kulaklarınızı açıp iyi dinleyin Kemalistler! Böyle olursa Gülen ve Karayılan da milletvekili olur

Almanya'da ırkçılık hortladı: Yabancılar dışarı

Yunanistan 'Türkiye işgal etti' demişti! Zürafa Adası'nın altında bakın ne varmış... Tüm yaygarayı bu yüzden koparıyorlar

Altın fiyatlarında serbest düşüş! Yatırımcılar şaşkın

Döner yiyip hesabı ödemeyen kaymakam sessizliğini bozdu! Aslında bakın neden ödememiş

Çözerse ancak o çözer! ABD medyasından Erdoğan itirafı

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: Kendi kararı

Ağaçların arkasına saklanarak… Parka giren sarhoşlar sonunda bunu da yaptı
Siyaset Gelecek Partisi nde Nihal-Sema kavgası!
Siyaset

Gelecek Partisi nde Nihal-Sema kavgası!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 02:30:00 - 2023-11-10 02:43:59
Gelecek Partisi nde Nihal-Sema kavgası!

Oda TV yazarı Ayşe Baykal, Nihal Olçok'un Gelecek Partisi'nden istifasının perde arkasına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Baykal, Nihal Olçok'un Ahmet Davutoğlu yönetimindeki Gelecek Partisi'nden istifasına ilişkin yazısında, Olçok'un istifasını duyurduğu, "An itibari ile kurucusu olduğum Gelecek Partisi Kurucu Üyeliğinden istifa ediyorum. Allah selamet versin." mesajında Sema Silkin Ün'ü etiketlemesine dikkat çekti.

Ayşe Baykal, Nihal Olçok'un istifa etmesine ilişkin kendisine şu açıklamayı yaptığını aktardı:

“Ben istifa kararını gönlüm titrediği için verdim. Hiç kimseyi zor durumda bırakmak gibi bir niyetim yok, olamaz da. Benim için 15 Temmuz’dan daha önemli hiç bir şey yok. Bunun altını çize çize defalarca söyledim. Benim 15 Temmuz’dan sonraki ailem, 15 Temmuz’dan geriye kalanlardır. Onlara edilmiş en ufak bir söz ve veya ima bana her şeyi yıktırır. Bu konuda toleransım yok. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar Ayşe…”

Nihal Olçok'un, "Sema hanımı neden etiketledin?" sorusuna "Bunu kendisine sor istersen" cevabını verdiğini ifade eden Ayşe Baykal, aynı soruyu Sema Silkin Ün'e sorduğunu ve şu karşılığı aldığını söyledi:

Sema Silkin Ün’e konuyu sorduğumda "Beni neden etiketlediğin bilmiyorum. Kendisine ulaşamadım. Konuşmadığım için de bilemiyorum ama sevdiğim bir arkadaşımdır" açıklamasını yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nihal Olçok'tan Davutoğlu çıkışı: Nasıl helalleşecekler?
Nihal Olçok'tan Davutoğlu çıkışı: Nasıl helalleşecekler?

Gündem

Nihal Olçok'tan Davutoğlu çıkışı: Nasıl helalleşecekler?

Nihal Olçok'tan mahkemenin Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak kararı sonrası dikkat çeken çıkış!
Nihal Olçok'tan mahkemenin Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak kararı sonrası dikkat çeken çıkış!

Gündem

Nihal Olçok'tan mahkemenin Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak kararı sonrası dikkat çeken çıkış!

Nihal Olçok'tan Davutoğlu kararı
Nihal Olçok'tan Davutoğlu kararı

Siyaset

Nihal Olçok'tan Davutoğlu kararı

Ahmet Hakan'dan Nihal Olçok'a 'Davutoğlu' çağrısı!
Ahmet Hakan'dan Nihal Olçok'a 'Davutoğlu' çağrısı!

Siyaset

Ahmet Hakan'dan Nihal Olçok'a 'Davutoğlu' çağrısı!

Nihal Olçok'tan şaşırtan açıklama! 'Mezarını açtırabilirim'
Nihal Olçok'tan şaşırtan açıklama! 'Mezarını açtırabilirim'

Gündem

Nihal Olçok'tan şaşırtan açıklama! 'Mezarını açtırabilirim'

Mafya Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok "iki mektubu" açıkladı
Mafya Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok "iki mektubu" açıkladı

Gündem

Mafya Sedat Peker'den yardım isteyen Nihal Olçok "iki mektubu" açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23