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Siyaset Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak kararı
Siyaset

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak kararı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin ittifak tutumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'na yakın çıkışlarda bulunan Davutoğlu, bu ittifakın bir parçası olmadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 15:34:00 -
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak kararı

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, "Belki de ittifak yapıları değişecek, ilkelere dayalı yeni ittifaklar ortaya çıkacak. Belki Millet İttifakı'nın yapısı değişecek. Önümüzdeki dönem çok dinamik bir dönem olacak, biz de Gelecek Partisi olarak her gelişmenin içinde olacağız. Biz de ya iktidar olacağız ya da iktidarın mutlak anlamda parçası olacağız." diye konuştu.

Dört sene önce ne Cumhur ne de Millet ittifaklarının olmadığını hatırlatan Davutoğlu, "Ben ilkelere bakarım, o ilkelere uygun olarak herkesle görüşür, herkesle ittifak yapabiliriz" dedi.

Haberler.com

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Yorumlar

Ömer

İlkesiz adama bakın ilkelere bakıp öyle karar verirmiş .Demekki senin kararın belli çöpsün yerin çöplük.
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Yaşar

Kuyruk olursun ancak
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