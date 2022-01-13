Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan ittifak kararı

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, "Belki de ittifak yapıları değişecek, ilkelere dayalı yeni ittifaklar ortaya çıkacak. Belki Millet İttifakı'nın yapısı değişecek. Önümüzdeki dönem çok dinamik bir dönem olacak, biz de Gelecek Partisi olarak her gelişmenin içinde olacağız. Biz de ya iktidar olacağız ya da iktidarın mutlak anlamda parçası olacağız." diye konuştu.

Dört sene önce ne Cumhur ne de Millet ittifaklarının olmadığını hatırlatan Davutoğlu, "Ben ilkelere bakarım, o ilkelere uygun olarak herkesle görüşür, herkesle ittifak yapabiliriz" dedi.

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