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Siyaset Gelecek Partisi bu kez fena karıştı! "Bize istifa etmekten başka çare bırakmadılar"
Siyaset

Gelecek Partisi bu kez fena karıştı! "Bize istifa etmekten başka çare bırakmadılar"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Albuz Altıok ve 11 yönetim kurulu üyesi, partilerinden istifa etti. Altıok, "Muğla il yönetimi ile anlaşamadık, çareyi istifa etmekte bulduk" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:14:00 - 2021-03-18 09:27:16
Gelecek Partisi bu kez fena karıştı! "Bize istifa etmekten başka çare bırakmadılar"

Gelecek Partisi Bodrum İlçe Başkanı Albuz Altıok, yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi Bodrum Teşkilatından kendisi dahil 12 yönetim kurulu üyesinin istifasını duyurdu

Altıok, "Gördüğümüz lüzum üzerine görevlerimizden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

"Anlaşamadık"

Sözcü gazetesine konuşan Altıok, "Ben inşaatçıyım. Memleketime Bodrum'a hizmet etmek için arkadaşlarımla yola çıktık. Ancak partinin il başkanlığı ve yönetimi ile anlaşamadık, sorunları çözer miyiz diyerek sabrettik, bekledik olmadı. Bugün itibarıyla hem partimizden hem de partimizdeki görevlerimizden istifa ettik" dedi.

İstifa eden isimler:

Bodrum İlçe Başkanı: Albuz ALTIOK

İdari ve Mali İşleri Başkanı: Sait ÖZDEMİR

Teşkilat Başkanı: Şerif TURGUT

Seçim ve Hukuk İşler Başkanı: Hanifi AKDEMİR

Siyasi İşler Başkanı: Erdem ÇİFTÇİ

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Sefa TOMAY

Sosyal Politikalar Başkanı: Nihat GÜMÜŞAY

İnsan Hakları Başkanı: İsmet BAYSAL

Parti İçi Eğitim Başkanı: Emre GÜLTEKİN

Diş ilişkiler Başkanı: İbret TEKKE

Araş.Geliş.ve Bilişim Başkanı: Fikret ÖZER

Gençlik Kolları Başkanı: Soner ÖZER

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Yorumlar

turan

fizibilitesi yapılmamış proje bunlar..SP,bu herif,babacan...dertleri Resin ve Ak Parti gitsin de ülkeye ne olursa olsun..dertleri bu
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Gerçek Analiz

Gelecek Partisi'nin geleceği mahvu harap. Şimdiden harabat başladı. Demek ki temel sağlam değil. Temelsiz her şey hükümsüzdür. Dolayısıyla da GP bir parti değildir. Ya ne??? Sadece ve sadece Erdoğan'a çekilmiş bir operasyon. Dolayısıyla Davutoğlu bir piyon. Bir kukla. Bunu bilmiyor muydu? Çok da iyi biliyordu. Dolayısıyla bir nankör. Peki bu durumun, böyle bir sürecin ne demek olduğunu bile bile ve bilmekten öte Türkiye'ye vereceği zararın farkında değil miydi? Çok da iyi farkındaydı. Dolayısıyla tam bir hain. Kalın sağlıcakla.
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