Gelecek Partisi bu kez fena karıştı! "Bize istifa etmekten başka çare bırakmadılar"
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Albuz Altıok ve 11 yönetim kurulu üyesi, partilerinden istifa etti. Altıok, "Muğla il yönetimi ile anlaşamadık, çareyi istifa etmekte bulduk" açıklamasında bulundu.
Gelecek Partisi Bodrum İlçe Başkanı Albuz Altıok, yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi Bodrum Teşkilatından kendisi dahil 12 yönetim kurulu üyesinin istifasını duyurdu
Altıok, "Gördüğümüz lüzum üzerine görevlerimizden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.
"Anlaşamadık"
Sözcü gazetesine konuşan Altıok, "Ben inşaatçıyım. Memleketime Bodrum'a hizmet etmek için arkadaşlarımla yola çıktık. Ancak partinin il başkanlığı ve yönetimi ile anlaşamadık, sorunları çözer miyiz diyerek sabrettik, bekledik olmadı. Bugün itibarıyla hem partimizden hem de partimizdeki görevlerimizden istifa ettik" dedi.
İstifa eden isimler:
Bodrum İlçe Başkanı: Albuz ALTIOK
İdari ve Mali İşleri Başkanı: Sait ÖZDEMİR
Teşkilat Başkanı: Şerif TURGUT
Seçim ve Hukuk İşler Başkanı: Hanifi AKDEMİR
Siyasi İşler Başkanı: Erdem ÇİFTÇİ
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Sefa TOMAY
Sosyal Politikalar Başkanı: Nihat GÜMÜŞAY
İnsan Hakları Başkanı: İsmet BAYSAL
Parti İçi Eğitim Başkanı: Emre GÜLTEKİN
Diş ilişkiler Başkanı: İbret TEKKE
Araş.Geliş.ve Bilişim Başkanı: Fikret ÖZER
Gençlik Kolları Başkanı: Soner ÖZER