Gelecek Partisi bu kez fena karıştı! "Bize istifa etmekten başka çare bırakmadılar"

Gelecek Partisi Bodrum İlçe Başkanı Albuz Altıok, yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi Bodrum Teşkilatından kendisi dahil 12 yönetim kurulu üyesinin istifasını duyurdu

Altıok, "Gördüğümüz lüzum üzerine görevlerimizden istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

"Anlaşamadık"

Sözcü gazetesine konuşan Altıok, "Ben inşaatçıyım. Memleketime Bodrum'a hizmet etmek için arkadaşlarımla yola çıktık. Ancak partinin il başkanlığı ve yönetimi ile anlaşamadık, sorunları çözer miyiz diyerek sabrettik, bekledik olmadı. Bugün itibarıyla hem partimizden hem de partimizdeki görevlerimizden istifa ettik" dedi.

İstifa eden isimler:

Bodrum İlçe Başkanı: Albuz ALTIOK

İdari ve Mali İşleri Başkanı: Sait ÖZDEMİR

Teşkilat Başkanı: Şerif TURGUT

Seçim ve Hukuk İşler Başkanı: Hanifi AKDEMİR

Siyasi İşler Başkanı: Erdem ÇİFTÇİ

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Sefa TOMAY

Sosyal Politikalar Başkanı: Nihat GÜMÜŞAY

İnsan Hakları Başkanı: İsmet BAYSAL

Parti İçi Eğitim Başkanı: Emre GÜLTEKİN

Diş ilişkiler Başkanı: İbret TEKKE

Araş.Geliş.ve Bilişim Başkanı: Fikret ÖZER

Gençlik Kolları Başkanı: Soner ÖZER