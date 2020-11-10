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Aktüel Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu ve Politika İzleme Kurulu başkanları belirlendi
Aktüel

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu ve Politika İzleme Kurulu başkanları belirlendi

1. Olağan Kongresinin ardından genel merkezde düzenlenen PYK toplantısında Teşkilat Başkanlığına Selim Temurci, Siyasi İşler Başkanlığına Mustafa Nedim Yamalı ve Parti Sözcülüğüne Serkan Özcan seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:41:13 -
Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu ve Politika İzleme Kurulu başkanları belirlendi

ANKARA (AA) - Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi sonrası Parti Başkanlık Kurulu (PBK) ve Politika İzleme Kurulu (PİK) başkanları belli oldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezde düzenlenen Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısının ardından PBK ve PİK başkanlıkları açıklandı.

Teşkilat Başkanlığına Selim Temurci, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına Mustafa Nedim Yamalı, Kadın Politikaları Başkanlığına Habibe Çiftçioğlu Başer, İnsan Hakları Başkanlığına Serap Yazıcı, Gençlik Politikaları Başkanlığına Mustafa Gözel, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığına Ayhan Sefer Üstün getirildi.

Dış İlişkiler Başkanlığına Ümit Yardım, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanlığına Doğan Demir, Sivil Toplum Başkanlığına Selçuk Özdağ, Sosyal Politikalar Başkanlığına Abdullah Başcı, İletişim Başkanlığına Mustafa Mente, Parti İçi Eğitim Başkanlığına Mehmet Ali Pulcu, Ar-Ge Başkanlığına Neslihan Çevik, Kültür ve Sanat Başkanlığına Sema Silkin Ün, Ekonomi Politikaları Başkanlığına Kerim Rota, İdari ve Mali İşler Başkanlığına Feramuz Üstün, Parti Sözcülüğüne Serkan Özcan, PİK Koordinatörlüğüne Feridun Bilgin, Genel Sekreterliğe ise Cemalettin Kani Torun görevlendirildi.

- Üç yeni kurul oluşturuldu

Gelecek Partisi PİK başkanlıklarındaki görevlendirme ise şöyle oldu:

"Adalet Politikaları Başkanı Ali Aydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanı Seren Yıldız Öztürk, Çevre ve Şehircilik Başkanı Cesim Gökçe, Dış Politika Başkanı Hasan Kösebalaban, Enerji ve Tabii Kaynaklar Başkanı Mehmet Fatih Arslan, Gençlik ve Spor Politikaları Başkanı Süheyl Erkan Altındağ, Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Tuncay Dinç, İçişleri Başkanı İzzettin Küçük, Kültür ve Turizm Başkanı Yeşim Karadağ, Eğitim Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Sağlık Başkanı Ayşe Güney, Savunma Başkanı Salih Aynural, Sanayi ve Teknoloji Başkanı İhsan Elhan, Tarım ve Orman Başkanı Ali Akmaz, Ticaret Başkanı Halit Özyurt, Ulaştırma ve Altyapı Başkanı Mustafa Öztürk."

Bu kurulların yanı sıra parti yönetiminde üç yeni kurul faaliyete başladı. Bu kapsamda, Kurumsallaşma-Danışma Kuruluna Mehmet Piker ve Engin Keskinel, Siyasi Söylem Danışma Kuruluna Etyen Mahcupyan, Ergun Özbudun ve Vahdettin İnce ile İç Denetim Danışma Kuruluna Şenol Gürşan getirildi.


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