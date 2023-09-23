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Ekonomi Gelecek Partisi az önce Türkiye'ye ilan etti: O şehirde AK Parti ile ittifak yapabiliriz
Ekonomi

Gelecek Partisi az önce Türkiye'ye ilan etti: O şehirde AK Parti ile ittifak yapabiliriz

Yeniakit Publisher
2023-09-23 20:28:00 -
Gelecek Partisi az önce Türkiye'ye ilan etti: O şehirde AK Parti ile ittifak yapabiliriz

Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Sayın, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapabileceklerini söyledi.

Gelecek Partisi Eskişehir İl Başkanı Mahir Sayın, yerel seçimlerde aday profiline göre AK Parti ile de ittifak yapabileceklerini söyledi.

Sayın, "Ben net konuşurum. Ben açıkçası yerel seçimlerde Eskişehir’de aday profiline bakıp hangi partiden kimin aday olduğuna bakıp ona göre karar verme taraftarıyım eğer bir ittifak olacaksa. Buna AK Parti de dahil bunu söyleyebilirim. Evet çok eleştirdik AK Parti’yi. Şu an oluşmuş, oturmuş, kesinleştirdiğimiz bir durum yok. Fakat olabilir mi, evet AK Parti ile bile ittifak olabilir çünkü yerelin ülke gündemini çok değiştireceğine ben inanmıyorum. Onun için yerelde şehrin selameti için birliktelikler yapılabilir." dedi.

Sayın, "İlla benim adayım olsun diye diretmeyiz fakat çıkacak aday profili bizim aday profilimizden iyiyse adaylarımızla da konuşuruz, onların onayıyla başka bir aday desteklenebilir." ifadelerini kullandı.

Sayın, "Aday profiline bağlı tamamen. Adayın güçlülüğüne bağlı. Onların aday çıkaracağı, herhangi bir siyasi parti için söylüyorum bunu, çıkar o konuda bir anlaşmaya varırsak, Meclis üyeliği var, başkan yardımcılıkları var, belki müdürlükler var. Bunların üzerinde konuşulması gerekiyor." dedi.

Ek olarak, Sayın, Gelecek Partisi'nin aday çıkarmadığı yerlerde Saadet Partisi'ni destekleyeceğini açıkladı.
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