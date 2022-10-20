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Siyaset Gelecek Partililer çıldırdı! Ekonomi bakın neden "böyle"ymiş!
Siyaset

Gelecek Partililer çıldırdı! Ekonomi bakın neden "böyle"ymiş!

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Ahmet Taşgetiren, AK Parti'nin kendisinden sonra gelecek hükümeti zor durumda bırakmak için ekonomiyi kötüleştirdiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 14:55:00 - 2022-10-20 14:56:54
Gelecek Partililer çıldırdı! Ekonomi bakın neden "böyle"ymiş!

Gelecek Partililer saçmalamada çığır açtı. Karar'da köşe yazan Davutoğlu'cu Ahmet Taşgetiren, akılalmaz ifadeler kullandı.

Taşgetiren'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

İktidar ne yaparsa yapsın oy alanındaki erimeyi telafi etmekten ümidini kesti, “ateş topu”nu kendisinden sonra gelecek iktidarın kucağına bırakmak gibi bir hesaba yöneldi. Hani “Enkaz bırakmak” denir ya böyle durumlar için. Bakıyorum mesela muhalefet liderlerine, her gün biraz daha ilerleyen ekonomik yıkımı onarmak için en az 6 aylık – bir yıllık vadeler öngörüyorlar.

Peki ya iktidar yeniden iktidar olursa…. Ateş topunu kendi kucağında bulursa… Orada da hesap, muhtemelen, “hele bugünü kurtaralım, seçimden sonra ilk yıllar can yakıcı sıkı uygulamalar yapsak bile sonrasında iş düzelir, vatandaş yaşadıklarını unutur” varsayımıdır.

Ne de olsa siyasetin bin bir cilvesi vardır. Ne de olsa hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.

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Yorumlar

Süleyman

Adam ne dediğini bilmeyen hırsı varsa aklının önüne geçen zavallı....
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