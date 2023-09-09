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Siyaset "Gelecek Partili 3 milletvekili AK Parti'ye geçme kararı aldı" Kulisler hareketlendi! Açıklama geldi
Siyaset

"Gelecek Partili 3 milletvekili AK Parti'ye geçme kararı aldı" Kulisler hareketlendi! Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-09 17:03:00 - 2023-09-09 17:13:37
"Gelecek Partili 3 milletvekili AK Parti'ye geçme kararı aldı" Kulisler hareketlendi! Açıklama geldi

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, partisinden 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılma kararı aldığı iddiasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, partisinden 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılma kararı aldığı iddiasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, 3 Gelecek Partili milletvekilinin AK Parti'ye geçme kararı aldığını iddia etti.

Karagöz, görüşme talebinin sabit olduğunu ve AK Parti'nin yeşil ışık yakmadığını yazdı. 

Karagöz'ün iddiasının dolaşıma girmesinin ardından Selçuk Özdağ X hesabından açıklama yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özdağ, iddiaları yalanladı. 

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