"Gelecek Partili 3 milletvekili AK Parti'ye geçme kararı aldı" Kulisler hareketlendi! Açıklama geldi
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, partisinden 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılma kararı aldığı iddiasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, partisinden 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılma kararı aldığı iddiasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, 3 Gelecek Partili milletvekilinin AK Parti'ye geçme kararı aldığını iddia etti.
Karagöz, görüşme talebinin sabit olduğunu ve AK Parti'nin yeşil ışık yakmadığını yazdı.
Karagöz'ün iddiasının dolaşıma girmesinin ardından Selçuk Özdağ X hesabından açıklama yaptı.
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Özdağ, iddiaları yalanladı.