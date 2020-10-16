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Teknoloji Gelecek nesillerin 20 yaş dişleri olmayacak
Teknoloji

Gelecek nesillerin 20 yaş dişleri olmayacak

Avustralya'da yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, gelecek nesillerin 20 yaş dişleri olmadan doğabileceği sonucunu ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 05:52:00 -
Gelecek nesillerin 20 yaş dişleri olmayacak

Avustralya Flinders Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insanlığın yakın zamanda biyolojik olarak nasıl bir değişim geçirdiğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu gelecek nesillerin 20 yaş dişleri olmadan doğabileceği gerçeğini ortaya çıkardı.

Araştırmanın başyazarlarından Dr. Teghan Lucas, insanların yiyecekleri ateşte pişirmeyi ve daha fazla işlemden geçirmeyi öğrendikçe 20 yaş dişlerine olan ihtiyacı kaybettiklerini söyledi. Lucas, bu durumun aynı zamanda çenenin daha az dişe paralel olarak daha küçük yapılı bir hale gelmeye başladığını ifade etti.

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