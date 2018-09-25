Gelecek nesillerimiz için büyük tehlike: GDO

Yediğimiz gıdalardan elde ettiğimiz bitkisel ve hayvansal genetik materyal miRNA'nın ince bağırsakta parçalanmadan DNA’ya etki ettiğini tespit eden Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, “Yaptığımız çalışmada pirinç miRNA'sı insan kanında tespit edildi. Anne sütünde de görüldü. GDO'lu bir ürünün ise direkt çocuğa da aktarıldığını ortaya koyduk” diye konuştu.

GÖNÜLLÜ 12 EMZİREN ANNE ÜZERİNDE GÖZLEMLENDİ

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gürbilek ile Dr. Nejla Özer, emziren annelerin biyolojik sıvısında besin kaynaklı "mikroRNA" (miRNA) varlığı araştırması yaptı. Konya'da yaşayan emziren gönüllü 12 anne ile yürütülen araştırmada, tüketilen gıdaların biyokimyasal farklılıkları gözlenmeye çalışıldı. Araştırmada, bitkisel kaynaklı miRNA'ların insan hücresine intikalinden sonra DNA'nın fonksiyonuna ve karakterine etki ettiği ortaya konuldu.

ANNE SÜTÜNDEN ÇOCUĞA GEÇİYOR

Endojen RNA'ların bitki ve hayvanlarda önemli düzenleyici role sahip olduğunu anlatan Gürbilek, genetik materyal miRNA'nın tüketilen gıdalarda olduğunu dile getirdi. Araştırmaya 12 emziren annenin katıldığını aktaran Gürbilek, "Diyetleri, beslenmelerine ilişkin annelere neler yediğini sorduk. Soya, pirinç, elma ve buğday gibi besinlerden aldıkları miRNA'ları tespit ettik. Yaptığımız çalışmada pirinç miRNA'sı insan kanında tespit edildi. Anne sütünde de görüldü. GDO'lu bir ürünse direkt çocuğa da aktarıldığını ortaya koyduk" diye konuştu.

BOZULMAYA UĞRAMADAN DNA'YA ETKİ EDİYOR

Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, "Bu yaptığımız çalışmada yeni tespit edilen; bitkisel kaynaklı miRNA'ların herhangi bir yapısal bozulmaya uğramadan insan DNA'sı üzerinde pozitif veya negatif etkisi olduğunu ortaya koyduk. 'Bitkisel ve hayvansal genetik materyal miRNA, ince bağırsakta parçalanır' diye biliniyordu. Çalışmamızda ortaya çıkan miRNA'nın parçalanmadan DNA'ya etki etmesi. Bizi heyecanlandıran kısmı bu. Bitkisel miRNA'nın insan hücresindeki DNA'da transkripsiyon üzerine etki edebileceği, bunun sonucunda bazı hastalıklarla ilişkilendirilebilecek” dedi.

KANSERLE İLİŞKİSİ VAR MI?

"İleriki çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz ama en önemli nokta, yediğimiz gıdalardan elde ettiğimiz miRNA'lar bazı hastalıklarla ilişkili olabilir" diye belirten Gürbilek, “Bundan sonraki çalışmamız bunun etkisini ve koruyuculuğunu araştırmak üzere olacak. Temel çalışmanın konusu budur. Yediğimiz gıdalar DNA üzerindeki fonksiyonel yolakları etkiliyor. DNA üzerine net etkileri var, onu ortaya koymuş olduk. Protein sentezi üzerine kanserle ilişkilendirilip kanserin oluşmasında ya da yolakları üzerinde etkisini ileriki çalışma ortaya koyacak” ifadesini kullandı.

HAMMADDEYE DİKKAT

Gofret, çikolata, kola, gazlı içecek, kahvaltı gevreği, hazır çorba, hazır kek, sucuk, salam, sosis, renkli yoğurt, çiklet, aromalı kahve, ketçap, mayonez, bisküvi, kraker, şekerleme, renkli içecek, ekmek üstüne sürülen ezme, cips, vb. paketli gıda ürünlerinde şu aşağıdaki listeden bir hammadde varsa GDO'lu olma ihtimali yüksektir:

-Mısır şurubu

-Yüksek fruktozlu mısır şurubu (nişasta bazlı sıvı şeker –NBSŞ)

-Mısır nişastası

-Mısır yağı

-Bitkisel yağ

-Margarin

-Soya unu

-Soya proteini

-Soya lesitini

-Soya yağı

-Dokulu bitkisel protein

-Dekstroz

-Maltodekstrin

-Fruktoz

-Sitrik asit

-Laktik asit

-Kanola yağı

-Pirinç

-Pamuk yağı