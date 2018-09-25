THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Gelecek nesillerimiz için büyük tehlike: GDO

Hazır yiyeceklerin hemen hemen hepsinde bulunan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar'ın (GDO), yapılan araştırma sonucu anne sütüyle direkt olarak çocuğa da geçtiği görüldü.

25 Eylül 2018 Salı 11:33
Gelecek nesillerimiz için büyük tehlike: GDO

Yediğimiz gıdalardan elde ettiğimiz bitkisel ve hayvansal genetik materyal miRNA'nın ince bağırsakta parçalanmadan DNA’ya etki ettiğini tespit eden Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, “Yaptığımız çalışmada pirinç miRNA'sı insan kanında tespit edildi. Anne sütünde de görüldü. GDO'lu bir ürünün ise direkt çocuğa da aktarıldığını ortaya koyduk” diye konuştu.

GÖNÜLLÜ 12 EMZİREN ANNE ÜZERİNDE GÖZLEMLENDİ

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gürbilek ile Dr. Nejla Özer, emziren annelerin biyolojik sıvısında besin kaynaklı "mikroRNA" (miRNA) varlığı araştırması yaptı. Konya'da yaşayan emziren gönüllü 12 anne ile yürütülen araştırmada, tüketilen gıdaların biyokimyasal farklılıkları gözlenmeye çalışıldı. Araştırmada, bitkisel kaynaklı miRNA'ların insan hücresine intikalinden sonra DNA'nın fonksiyonuna ve karakterine etki ettiği ortaya konuldu.

ANNE SÜTÜNDEN ÇOCUĞA GEÇİYOR

Endojen RNA'ların bitki ve hayvanlarda önemli düzenleyici role sahip olduğunu anlatan Gürbilek, genetik materyal miRNA'nın tüketilen gıdalarda olduğunu dile getirdi. Araştırmaya 12 emziren annenin katıldığını aktaran Gürbilek, "Diyetleri, beslenmelerine ilişkin annelere neler yediğini sorduk. Soya, pirinç, elma ve buğday gibi besinlerden aldıkları miRNA'ları tespit ettik. Yaptığımız çalışmada pirinç miRNA'sı insan kanında tespit edildi. Anne sütünde de görüldü. GDO'lu bir ürünse direkt çocuğa da aktarıldığını ortaya koyduk" diye konuştu.

BOZULMAYA UĞRAMADAN DNA'YA ETKİ EDİYOR

Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, "Bu yaptığımız çalışmada yeni tespit edilen; bitkisel kaynaklı miRNA'ların herhangi bir yapısal bozulmaya uğramadan insan DNA'sı üzerinde pozitif veya negatif etkisi olduğunu ortaya koyduk. 'Bitkisel ve hayvansal genetik materyal miRNA, ince bağırsakta parçalanır' diye biliniyordu. Çalışmamızda ortaya çıkan miRNA'nın parçalanmadan DNA'ya etki etmesi. Bizi heyecanlandıran kısmı bu. Bitkisel miRNA'nın insan hücresindeki DNA'da transkripsiyon üzerine etki edebileceği, bunun sonucunda bazı hastalıklarla ilişkilendirilebilecek” dedi.

KANSERLE İLİŞKİSİ VAR MI?

"İleriki çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz ama en önemli nokta, yediğimiz gıdalardan elde ettiğimiz miRNA'lar bazı hastalıklarla ilişkili olabilir" diye belirten Gürbilek, “Bundan sonraki çalışmamız bunun etkisini ve koruyuculuğunu araştırmak üzere olacak. Temel çalışmanın konusu budur. Yediğimiz gıdalar DNA üzerindeki fonksiyonel yolakları etkiliyor. DNA üzerine net etkileri var, onu ortaya koymuş olduk. Protein sentezi üzerine kanserle ilişkilendirilip kanserin oluşmasında ya da yolakları üzerinde etkisini ileriki çalışma ortaya koyacak” ifadesini kullandı.

HAMMADDEYE DİKKAT

Gofret, çikolata, kola, gazlı içecek, kahvaltı gevreği, hazır çorba, hazır kek, sucuk, salam, sosis, renkli yoğurt, çiklet, aromalı kahve, ketçap, mayonez, bisküvi, kraker, şekerleme, renkli içecek, ekmek üstüne sürülen ezme, cips, vb. paketli gıda ürünlerinde şu aşağıdaki listeden bir hammadde varsa GDO'lu olma ihtimali yüksektir:

-Mısır şurubu
-Yüksek fruktozlu mısır şurubu (nişasta bazlı sıvı şeker –NBSŞ)
-Mısır nişastası
-Mısır yağı
-Bitkisel yağ
-Margarin
-Soya unu
-Soya proteini
-Soya lesitini
-Soya yağı
-Dokulu bitkisel protein
-Dekstroz
-Maltodekstrin
-Fruktoz
-Sitrik asit
-Laktik asit
-Kanola yağı
-Pirinç
-Pamuk yağı

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:33
  1. Konya
  2. miRNA
  3. DNA
  4. Prof. Dr. Mehmet Gürbilek
  5. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)
  6. mikroRNA
  7. Endojen RNA
  8. pirinç miRNA'sı
  9. Anne sütü
  10. gdo'lu gıdalar
  11. NBSŞ
  12. nişasta bazlı sıvı şeker
  13. ince bağırsak

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet1 sa önce
    Bebek aşılarıyla da zaten bebeğe GDO geçiyor, Maalesef...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İşsizlik maaşındaki 120 günlük süre kaldırıldı mı?
  1. İşsizlik maaşındaki 120 günlük süre..
  2. Norveçliler İslam’ı seçiyor
  3. Sıcak gelişme! YPG/PKK ile ÖSO çatışıyor
  4. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
  5. Hazine Bakanı Albayrak'tan kritik..
  6. İstanbul Otogar'da silah sesleri!..
  7. Meteoroloji uyardı: Saatte 100 km'ye..
  8. Rusya'dan ABD ve İsrail'e tehdit!..
  9. KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl..
  10. KYK kredi burs ne zaman kesilir 2018
  11. Burs-kredi alacak öğrencilerin..
  12. E devlet şifresi değiştirme
  13. KYK öğrenim / Katkı Kredisi ve burs..
  14. AÖF ve uzaktan eğitim öğrencileri burs..
  15. KYK yurt başvuruları ne zaman?
  16. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
  17. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
  18. İŞKUR istihdam hedefine bir adım daha..
  19. Meteoroloji’den İstanbul ve diğer..
  20. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

Günün Karikatürü

25 Eylül 2018
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!