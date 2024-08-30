Gelecek nesil İHA tasarımı ilk uçuşunu pilotlu yaptı: İHA'sını yakın takibe aldılar! Çığır açacak

Northop Grumman ve Scaled Composites ortaklığı ile geliştirilen gelecek nesil İHA konseptine öncülük edecek Model 437 Vanguard ilk uçuşunu pilotlu olarak yaptı. Tasarım ileriki aşamada hem pilotlu hem de pilotsuz olarak görevine devam edecek.

Model 437, Scaled Composites’in Model 401’e dayanan ve çok görevli düşük maliyetli konseptinden geliştirildi.

Tek motorlu

Model 437 Vanguard, yaklaşık 3.400 pound itme gücüne sahip bir adet Pratt & Whitney 535 jet motoruna sahip.

Uçağın kanat açıklığı ve boyu 12 metre 43 cm. Maksimum kalkış ağırlığı ise 4 bin 535 kg. Menzili 5 bin 400 km olan Model 437, havada 6 saat kalabilecek.

Uçak, iki adet AIM-120 AMRAAM hava-hava füzesini gövde içinde taşıyabilecek. Gövde içi taşıma kapasitesi ise yaklaşık 910 kg.

Northop Grumman, çalışmaları hızlandırmak ve çabuk sonuca ulaşmak için Scaled Composites ile iş birliği yaptı. tolgaozbek'in aktardığı haberde: Projede Model 437’den hızlı tasarım, imalat ve deney uçaklarının testinde kapsamlı deneyimlerden yararlanıldı ifadeleri aktarıldı.

ğBu, ‘clean’ (temiz) bir uçak tasarımı, aerodinamik ve yapısal analiz, gövde ve empensage imalat, uçak montajı, sistem entegrasyonu ve zemin ve uçuş testi yürütülmesini içeriyordu.

Northrop Grumman, dijital yol bulucu çabalarının bir parçası olarak gelişmiş dijital araç ve işlemleri kullanarak çıkarılabilir kanat montajlarını tanımladı, geliştirdi, inşa etti ve bu test uçuşu ile doğrulamış oldu.

Test pilotu Brian Maisler ilk uçuş için şunları söyledi:

“Bugünün ilk uçuşta harika bir ekiple iyi bir jet vardı. İki yıl çok sıkı çalıştık. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum”

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