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Ekonomi Gelecek 10 yılda en çok aranacak meslekler belli oldu
Ekonomi

Gelecek 10 yılda en çok aranacak meslekler belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:04:00 -
Gelecek 10 yılda en çok aranacak meslekler belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen mesleklerin yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü olduğunu bildirdi.

Işıkhan, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek ve etkin çözümler üretebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023’de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması’nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: “İş gücü ihtiyacının en fazla olduğu alan imalat sektörü. İşverenlerden alınan geri bildirimlere göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler ise yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü.” Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi. En çok açık iş olan 10 meslek arasında, makineci (dikiş), garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü yer aldı. Bu arada araştırmaya göre, 2023 yılında en çok imalat sektöründe işgücü ihtiyacı olduğu belirlendi.

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