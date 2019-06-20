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"Geleceğin yıldızları olacaklarına inanıyoruz"

- Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan:- "Hepsi milli takımlarda görev yapan, ileride Türk futboluna damga vuracak isimler. Geleceği inşa etme yolunda, emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyoruz"- "Takımın eksiklerini de biliyoruz. Özellikle, stoper ve santrfor mevkilerine takviye yolunda mesafe katettik. Amacımız kampa kadar eksikleri tamamlamak"

20 Haziran 2019 Perşembe 11:09
"Geleceğin yıldızları olacaklarına inanıyoruz"


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transferde geleceğin yıldızlarını kadrolarına dahil ettiklerini söyledi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferde kulübün ekonomik yapısını hiçbir zaman göz ardı etmediklerini, geleceğe yönelik de adımlar attıklarını belirterek, "Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı gibi genç oyuncuları kadromuza kattık, katmaya da devam edeceğiz. Altyapımızdan da genç oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladık. Transferlerimizin büyük ağırlığı da genç oyuncular olacak. Kulübün gerçeklerine göre hareket etmeliyiz. Bu oyuncular, belki herkesin bildiği oyuncular değil ama geleceğin yıldızları olacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Genç oyuncuların A takımda forma giyip giymemelerinin teknik bir konu olduğunu aktaran Doğan, "Bu konudaki karar hocamız Ünal Karaman'ındır. Onun düşünceleri doğrultusunda bu oyuncuların gelişimine, geleceğine yön verilecek. Hepsi milli takımlarda görev yapan, ileride Türk futboluna damga vuracak isimler. Geleceği inşa etme yolunda, emin adımlarla ilerlediğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, genç oyuncuların yanı sıra yakıma direkt katkı sağlayacak isimlerle de görüşmelerde bulunduklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Tüm zorluklara rağmen elde edilen dördüncülüğün başarı olarak görüldüğü bir sezonu geride bıraktık. Bu sezona daha iyi bir şekilde girmek zorundayız. Takımın eksikliklerini de biliyoruz. Özellikle, stoper ve santrfor mevkilerine takviye yolunda mesafe katettik. Amacımız kampa kadar eksikleri tamamlamak. Gelecek sezonun hedefinden önce bizim yapmamız gereken kulübü doğru yönetmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak. Doğru işler yapmak, doğru ekonomiyle ilerlemek istiyoruz. Taraftarlarımıza derdimizi iyi anlatmak ve onlarla bütün olmak istiyoruz. Bunları yapabilirsek başarı gelecektir."


- Yerli oyunculara iyileştirme


Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın takımda kalması yönünde düşüncelerinin bulunduğunu ve bu konuda kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da gerekli açıklamaları yaptığını vurgulayan Doğan, takımdaki yerli oyuncuların ücretlerinin artırılması konusunda bir çalışma yapmayı düşündüklerini aktardı.

Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini revize ettiklerini söyleyen Doğan, "Nwakaeme, bu sezon gösterdiği performansla takıma önemli katkı sağladı. Sözleşmesinde bir madde vardı, bu nedenle revize ettik ve ücretinde arttırıma gittik. Bu oyuncu konusunda herhangi bir sorun yok." dedi.


- Ekonomik çalışmalar


Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olması için göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini, bu konuda önemli adımlar attıklarını vurguladı.

İstanbul'da bulunan benzin istasyonun kiralanması ve göğüs sponsorluğu konusunda görüşmeler yaptıklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Gece gündüz ekip olarak gayret gösteriyoruz. Belki bu konuda bir dakika durmadık, durma lüksümüz yok. Bu kulübü ve renkleri seven taraftarlarımızı mutlu etmek için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Bunun için de bu göreve geldik. Taraftarlarımız, camiamız bize inansın. Bizi yalnız bırakmasınlar. Onların yanımızda olması, destek vermesi bize güç veriyor. Kombine ve forma konusunda da desteklerinden memnunuz, ilgilerinin artarak süreceğine inanıyoruz."


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:09
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