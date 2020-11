Geleceğin doktorları salgın sürecinde organ nakline maske ve videoyla dikkati çektiler

Atatürk Üniversitesi Transplantasyon Kulübü Başkanı Tıp Fakültesi öğrencisi Görkem Yenisoy: - "Tıp fakültesi öğrencileri olarak bu muhteşem fizyolojik özelliklere sahip organların her birinin, bağışlanmayan her bir kadavrayla toprağın altında kalmasına üzülüyor, içerliyor ve her bir kadavradan sonra ah ediyoruz" - Kulüp üyelerinden Tıp Fakültesi öğrencisi Elif Naz Demir : - "Organ bağışıyla bir kişi 8 kişiye hayat verebiliyor, can olabiliyor. Organlarımızı toprak etmeyelim, can olalım" - Kulübün Kurucu Başkanı Tıp Fakültesi öğrencisi Yiğit Serdar Şimşek: - "Geçen yıl 400'e yakın bağışçı topladık. Bu sene de pandemi dolayısıyla 55'e yakın bağış topladık"