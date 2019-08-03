Geleceğin bilim insanları uzayın derinliklerini keşfetti Eğitime verdiği desteklerle hayatlara dokunmayı sürdüren Turkcell, yüzlerce öğrencinin uzayla tanışmasına destek oldu.

TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin ana iletişim sponsoru Turkcell, Antalya Saklıkent’te yaklaşık bin öğrencinin unutamayacağı bir uzay deneyimi yaşamasına fırsat sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın 1-4 Ağustos’ta düzenlediği şenlikte gökbilim meraklıları; ayı, gezegenleri ve çeşitli gök cisimlerini teleskop başında gözlemleme imkanı buldu. Şenliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.



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