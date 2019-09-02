Geleceğin başarılı piyano sanatçısından örnek davranış

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hafta sonu düzenlenen etkinliklerde üç gün boyunca piyano ile mini konser veren geleceğin piyano sanatçısından örnek davranış sergiledi.

Pazaryeri Belediyesinin düzenlemiş olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvasında üç gün boyunca şehir dışından gelen misafirlere piyano çalarak klasik müzik dinletisi gerçekleştirdi. İki yıldan beri müzik eğitimi alan 8 yaşındaki Fatma Ela Sarı, Pazaryeri ilçesinde düzenlenen turnuva kapsamında ilçe meydanında konser verdiği alanda piyanosunun yanına bağış kutusu koydu ve toplanan bütün bahşişleri Pazaryeri ilçesinde bulunan yaşlılar ve bakım evine bağışladı.İlçe meydanında verdiği mini konser ile ilçeye gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanan ve büyük alkış alan küçük müzisyen Fatma Ela Sarı’nın bu duyarlılığı ilçeye gelen misafirler tarafından takdir ile karşılandı.

Yaptığı örnek davranış ile üç gün boyunca topladığı bütün bahşişleri Pazaryeri Yaşlılar ve Huzurevi’ne bağışlayan Fatma Ela Sarı, ilçede geleceğin başarılı piyano sanatçısı ismi ile çağrılmaya başlandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, küçük müzisyene bu duyarlı hareketinden dolayı kendisine teşekkür etti ve başarılar diledi.