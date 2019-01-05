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‘Geleceği Yazan Kadınlar’ için başvurular başladı

Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirilen Geleceği Yazan Kadınlar programına başvurular başladı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:00
‘Geleceği Yazan Kadınlar’ için başvurular başladı

Türkiye’nin teknolojide kadın istihdamını artırmak, yerli ve milli teknoloji üretmek vizyonuyla hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar programına 21 Ocak’a kadar başvuru yapılabilecek.

Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, kadınları yazılım konusunda eğiterek mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olurken, kadınların bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırarak, fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor.

Bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da önemli desteğiyle yola çıkan Geleceği Yazan Kadınlar’ın ikinci dönem başvuruları internet üzerinden alınıyor. Hedef kitlesi, lise ve üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan 18 yaş üzeri, mobil teknolojiler geliştirip bu alanda iş kurmak, çalışmak isteyen kadınlar olan proje, eğitim süreci, proje geliştirme ve final aşaması olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:00
  1. Geleceği Yazan Kadınlar programı
  2. Turkcell
  3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  4. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Emine Erdoğan
  7. Geleceği Yazan Kadınlar
  8. mobil teknolojiler

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