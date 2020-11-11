"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Van'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Eski TOKİ mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve ve Edremit Belediyesi tarafından organize edilen programda 2 bin 500 fidan dikildi.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçen yıl Van'da yaklaşık 50 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bugün 13 ilçe ve kent merkezinde 24 bin 850 fidanın toprak buluşturulduğunu ifade eden Bilmez, "Geçen sene diktiğimiz fidanların yüzde 80'e yakını tuttu. Tutmayanların yerine yeni fidanlar dikildi. İnşallah diktiğimiz bu fidanlar sayesinde Van'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı artacak." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise bu sene ülkenin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Van Gölü'ne karşı ilçemizin ilk kent ormanını oluşturduk. Bizden sonraki kuşaklara bırakılacak en güzel mirastır. İlimize, bölgemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, denetim serbestlikten yararlanan yükümlüler ve Orman İşletme Müdürlüğü personelinin katılımıyla binlerce fidan dikildi.

Programda Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli hazır bulundu.

- Hakkari

Hakkari Valiliği, üniversite ve Orman İşletme Şube Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen program kapsamında bir araya gelen öğrenciler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey yerleşkesinde 10 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Vatandaşlarla fidan diken Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de fidan dikme etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Bayramı olduğunu belirten Akbıyık, "Hakkari'de de 10 bin fidan dikiyoruz. İnşallah nefes olacak kentimize, Türkiye'ye ve dünyaya nefes verecek. Daha yaşanabilir bir çevre ve hava için, ekolojik dengenin bozulmaması için elimizden geldiği kadar çaba sarf etmemiz gerekiyor. Geçen sene de 50 bin civarında fidan diktik." diye konuştu.

Programda, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, vali yardımcıları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın hazır bulundu.

- Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında gençlik merkezinin bulunduğ alanda 1500 fidan dikildi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, etkinlikte yaptığı konuşmada, ağaçlandırma seferberliğinde Türkiye'nin dünyaya önder olacağını söyledi.

Bugün kentin 7 bölgesinde 100 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirten Çağatay, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan bir proje. Her yıl 11.11.11 diye nitelendirdiği, yani 11. ayın 11'inde saat 11.00'da yapılan bir faaliyet. Bu yıl 30 ülkeden de katılım olduğunu biliyoruz. İnşallah Dünyaya yayılacak ve Dünyayı ağaçlandırma seferberliğinde Türkiye önder olacak. Kentimize ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere de teşekkür ederim.”

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve vatandaşlar katıldı.

- Muş

Muş'ta 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Murat Köprüsü mevkisine 3 bin çam ağacı toprakla buluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali İlker Gündüzöz, Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ağaç dikim seferberliği başlatıldığını söyledi.

Bugün kentin ve ülkenin geleceği için güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Çocuklar burada ağaçlandırma faaliyetine katılarak fidan dikiyorlar. Belki 20 yıl sonra gelip bu ağaçların gölgesinde çocuklarıyla piknik yapacaklar. Toplum olarak yeşile, doğaya, ağaca, hayvanlara hürmet eden bir milletiz. Peygamber efendimiz 'kıyamet koptuğunda elinde bir fidan varsa dik' diyor. Ne kadar anlamı olan bir söz bizim için. Yeşile ve doğaya hürmet etmemiz lazım."

Vali Gündözöz, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendi adına diktiği fidanlara can suyu verdi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, sporcular ve öğrenciler katıldı.